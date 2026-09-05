La nueva generación de inteligencia artificial de OpenAI ya no se limita a responder: puede encadenar directamente acciones en un ordenador.

OpenAI presentó GPT-6 Astra el 3 de septiembre de 2026. El modelo está diseñado para hacerse cargo de tareas que incluyen varios pasos, especialmente en un navegador o en programas profesionales. Por ejemplo, puede rellenar formularios, actualizar datos en un software de gestión, organizar un calendario o realizar búsquedas en línea.

El nombre OpenAI asociado a un cerebro estilizado como un circuito electrónico.

Crédito: ChatGPT, CC0, vía Wikimedia Commons.

La diferencia con un asistente de texto clásico es concreta. Astra puede utilizar la interfaz de un ordenador para realizar por sí mismo determinadas operaciones cuando dispone de las herramientas y autorizaciones necesarias. También puede instalar y probar programas, detectar problemas visibles en pantalla o comprobar el funcionamiento de un sitio web.

Aquí hablamos de una integración homogénea del asistente de OpenAI. Por supuesto, desde hace algunos meses ya existen soluciones que permiten aproximarse a este comportamiento, pero estas exigían instalar herramientas de terceros y utilizar modelos que no habían sido diseñados específicamente para estas tareas.

OpenAI también anuncia avances en programación. En Codex, Astra puede trabajar en proyectos largos mientras conserva notas entre varias ventanas de contexto. Así, el modelo puede recuperar un requisito, un resultado de prueba o el motivo de un fallo anterior sin depender únicamente de un resumen de la conversación.

Las mejoras anunciadas también afectan a la velocidad. En una simulación basada en la prueba OSWorld 2.0, Astra obtuvo una puntuación del 72,6 % en aproximadamente 40 minutos por tarea. GPT-5.6 Sol alcanzó el 65,7 % en unos 75 minutos en las mismas simulaciones.

El modelo también puede producir documentos, hojas de cálculo y presentaciones siguiendo modelos existentes. OpenAI indica que selecciona mejor la información útil en lugar de recuperar todo el contexto disponible. Para el usuario, el objetivo es poder encomendarle una serie de operaciones coherentes en vez de guiar cada pequeño paso por separado.

Esta mayor autonomía también plantea cuestiones de seguridad. Astra es el primer modelo que OpenAI clasifica en el nivel «Critical» por sus capacidades en ciberseguridad, según su propio marco de evaluación. Con las herramientas adecuadas, puede detectar vulnerabilidades hasta entonces desconocidas y desarrollar métodos para explotarlas. La empresa indica que ha reforzado las restricciones y la supervisión relacionadas con estos usos.

OpenAI también afirma haber trabajado en el respeto de los límites fijados por el usuario. Durante una prueba interna sin las protecciones utilizadas en producción, GPT-5.6 Sol superó el límite autorizado en el 48 % de los casos estudiados. Astra no lo hizo en ninguno de los casos de esta evaluación. Sin embargo, se trata de una prueba diseñada por OpenAI y no de una garantía válida para cualquier situación real.

El despliegue comienza con un número limitado de organizaciones. OpenAI prevé ofrecer después Astra a los suscriptores de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de su interfaz de programación. El acceso se ampliará progresivamente, lo que permitirá observar su comportamiento en tareas reales mucho más variadas que las pruebas presentadas durante el lanzamiento.