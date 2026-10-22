⚖️ A gravidade medida entre duas massas de apenas 7,6 miligramas

Pesquisadores conseguiram medir a atração gravitacional entre dois objetos que pesavam apenas 7,6 miligramas.

Todos os objetos que possuem massa exercem uma atração sobre os outros. No entanto, entre objetos muito pequenos, essa força é tão fraca que se torna quase impossível distingui-la das perturbações presentes em um laboratório.

Uma equipe de físicos enfrentou o desafio de medir a atração gravitacional entre pequenas placas de silício. Cada uma pesava 7,6 miligramas, muito menos que um grão de arroz. Os pesquisadores colocaram as placas a distâncias entre 0,65 e 1,55 milímetro para medir sua atração mútua.

Dispositivo experimental utilizado para medir a atração gravitacional entre duas placas de silício de 7,6 mg com uma balança de torção miniaturizada.

Fonte: An et al., Nature Communications (2026)

O instrumento utilizado é uma balança de torção: uma parte do aparelho pode girar muito ligeiramente sob o efeito da força exercida por uma massa próxima. Quanto mais forte essa atração, maior é a rotação medida.

Para evitar confundir a gravidade com vibrações ou efeitos elétricos, a equipe variou a posição das massas-fonte, que exercem a atração sobre uma massa de teste (veja o esquema acima). Essa variação cria um sinal repetitivo que os instrumentos conseguem identificar, mesmo quando está encoberto por outros movimentos.

As medições correspondem aos valores previstos pela lei de Newton. Elas também permitem obter um valor da constante gravitacional, utilizada para calcular a atração entre duas massas. A precisão obtida continua inferior à de alguns experimentos clássicos, mas o verdadeiro feito está em outro aspecto.

Até agora, medir diretamente a gravidade entre dois objetos tão leves era particularmente difícil. Ao reduzir as massas, os pesquisadores se aproximam de uma região em que os efeitos quânticos se tornam importantes. Agora poderão investigar se a gravidade continua seguindo as mesmas regras em escalas ainda menores.

Por enquanto, este experimento confirma que a fórmula estabelecida por Newton continua compatível com essa medição, ao mesmo tempo que mostra ser possível testar a gravitação com objetos de apenas alguns miligramas.