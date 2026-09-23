✈️ Uma IA ajuda os aviões a não produzir mais rastros

Mudar ligeiramente de altitude poderia evitar alguns rastros brancos atrás dos aviões e reduzir rapidamente seu efeito sobre o clima.

Essas linhas brancas são rastros de condensação. Eles aparecem quando um avião atravessa, em altitude, uma região suficientemente fria e úmida. O vapor de água produzido pelos motores contribui então para formar minúsculos cristais de gelo. Muitos rastros desaparecem rapidamente, mas alguns persistem, se espalham e se tornam finas nuvens artificiais.

Um Boeing 747 deixa vários rastros de condensação no céu.

Crédito: Gunnar Ries / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

O problema vem principalmente desses rastros persistentes. Eles podem reter parte do calor que normalmente retorna ao espaço. Segundo o Google e a Cathay Pacific, eles poderiam representar cerca de um terço do impacto climático total da aviação.

Por isso, o Google busca prever as regiões onde um rastro persistente pode se formar. Seu sistema combina modelos de inteligência artificial, observações por satélite e dados meteorológicos. As informações obtidas são transmitidas às equipes responsáveis pelo voo. O piloto pode então alterar ligeiramente sua altitude para contornar uma região favorável à formação de rastros.

Esse método foi testado com a Cathay Pacific desde o fim de 2025. Mais de 100 voos foram selecionados para o teste, e mais de 80 efetivamente seguiram trajetórias de desvio. De acordo com a análise de imagens de satélite realizada pelo Google, esses voos reduziram em cerca de 40% o efeito de aquecimento atribuído aos seus rastros de condensação.

Rastros de condensação atravessam o céu acima de Lisboa, fotografados da nave espacial em fevereiro de 2000.

Crédito: NASA/JPL/UCSD/JSC.

As tripulações já mudam regularmente de altitude para levar em conta o clima, as turbulências ou o tráfego aéreo. Aqui, o mesmo princípio é usado para contornar camadas de ar frio e úmido. O Google afirma que esses ajustes são previstos dentro dos limites habituais de segurança das operações aéreas.

A ligação entre Hong Kong e Singapura forneceu uma parte importante dos resultados. As condições favoráveis aos rastros persistentes são frequentes nessa região. As intervenções realizadas apenas nessa rota representaram mais da metade da redução climática estimada durante o teste. Isso também indica que o interesse pelo método pode variar bastante conforme as regiões e as condições meteorológicas.

O dispositivo chega até a cabine de comando por meio do sistema digital de preparação de voos da Cathay Pacific. Assim, os pilotos podem consultar as previsões do Google junto com os demais dados operacionais. No entanto, nem todas as mudanças propostas são aplicadas: as restrições de espaço aéreo, carga ou operação continuam sendo prioritárias.

Uma segunda fase, mais ampla, deverá agora abranger rotas asiáticas e transpacíficas, incluindo voos de duração muito longa. O objetivo é medir a eficácia em mais situações reais e determinar como esse método poderia ser integrado às operações rotineiras das companhias aéreas.