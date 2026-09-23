✈️ Eine KI hilft Flugzeugen, keine Kondensstreifen mehr zu erzeugen

Eine geringfügige Änderung der Flughöhe könnte bestimmte weiße Streifen hinter Flugzeugen vermeiden und ihre Auswirkungen auf das Klima schnell verringern.

Diese weißen Linien sind Kondensstreifen. Sie entstehen, wenn ein Flugzeug in großer Höhe eine ausreichend kalte und feuchte Zone durchquert. Der aus den Triebwerken austretende Wasserdampf trägt dann zur Bildung winziger Eiskristalle bei. Viele Kondensstreifen verschwinden schnell, doch einige bleiben bestehen, breiten sich aus und werden zu dünnen künstlichen Wolken.

Eine Boeing 747 hinterlässt mehrere Kondensstreifen am Himmel.

Quelle: Gunnar Ries / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

Das Problem geht vor allem von diesen langlebigen Kondensstreifen aus. Sie können einen Teil der Wärme zurückhalten, die normalerweise ins All entweicht. Laut Google und Cathay Pacific könnten sie etwa ein Drittel der gesamten Klimawirkung der Luftfahrt ausmachen.

Google versucht daher vorherzusagen, in welchen Gebieten sich ein langlebiger Kondensstreifen bilden könnte. Das System kombiniert Modelle künstlicher Intelligenz, Satellitenbeobachtungen und Wetterdaten. Die gewonnenen Informationen werden an die für den Flug zuständigen Teams übermittelt. Der Pilot kann dann die Flughöhe geringfügig ändern, um eine für Kondensstreifen günstige Zone zu umfliegen.

Diese Methode wurde seit Ende 2025 mit Cathay Pacific getestet. Für den Versuch waren mehr als 100 Flüge ausgewählt worden, und mehr als 80 folgten tatsächlich Ausweichrouten. Laut der von Google durchgeführten Analyse von Satellitenbildern verringerten diese Flüge die wärmende Wirkung ihrer Kondensstreifen um etwa 40 %.

Kondensstreifen durchqueren den Himmel über Lissabon, fotografiert von der Raumfähre im Februar 2000.

Quelle: NASA/JPL/UCSD/JSC.

Besatzungen ändern ihre Flughöhe bereits regelmäßig, um Wetter, Turbulenzen oder den Flugverkehr zu berücksichtigen. Hier dient dasselbe Prinzip dazu, kalte und feuchte Luftschichten zu umfliegen. Google gibt an, dass diese Anpassungen innerhalb der üblichen Sicherheitsgrenzen des Flugbetriebs vorgesehen sind.

Die Verbindung zwischen Hongkong und Singapur lieferte einen bedeutenden Teil der Ergebnisse. Bedingungen, die langlebige Kondensstreifen begünstigen, treten dort häufig auf. Die auf dieser einzigen Strecke vorgenommenen Anpassungen machten mehr als die Hälfte der während des Versuchs geschätzten Klimaverbesserung aus. Das deutet auch darauf hin, dass der Nutzen der Methode je nach Region und Wetterbedingungen stark variieren kann.

Das System gelangt über das digitale Flugvorbereitungssystem von Cathay Pacific bis ins Cockpit. Die Piloten können so die Vorhersagen von Google zusammen mit ihren anderen betrieblichen Daten einsehen. Allerdings werden nicht alle vorgeschlagenen Änderungen umgesetzt: Einschränkungen des Luftraums sowie Anforderungen an Beladung und Betrieb haben weiterhin Vorrang.

Nun soll eine umfangreichere zweite Phase asiatische und transpazifische Verbindungen abdecken, darunter Flüge von sehr langer Dauer. Ziel ist es, die Wirksamkeit unter weiteren realen Bedingungen zu messen und zu bestimmen, wie diese Methode in den regulären Betrieb von Fluggesellschaften integriert werden könnte.