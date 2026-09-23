✈️ Una IA ayuda a que los aviones dejen de producir estelas

Cambiar ligeramente de altitud podría evitar algunas estelas blancas detrás de los aviones y reducir rápidamente su efecto sobre el clima.

Estas líneas blancas son estelas de condensación. Aparecen cuando un avión atraviesa, a gran altitud, una zona suficientemente fría y húmeda. El vapor de agua procedente de los motores contribuye entonces a formar diminutos cristales de hielo. Muchas estelas desaparecen rápidamente, pero algunas persisten, se extienden y se convierten en finas nubes artificiales.

Un Boeing 747 deja varias estelas de condensación en el cielo.

Crédito: Gunnar Ries / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

El problema proviene sobre todo de estas estelas persistentes. Pueden retener parte del calor que normalmente vuelve al espacio. Según Google y Cathay Pacific, podrían representar aproximadamente un tercio del impacto climático total de la aviación.

Por eso Google intenta predecir las zonas donde podría formarse una estela persistente. Su sistema combina modelos de inteligencia artificial, observaciones por satélite y datos meteorológicos. La información obtenida se transmite a los equipos encargados del vuelo. El piloto puede entonces modificar ligeramente su altitud para rodear una zona propicia para la formación de estelas.

Este método se probó con Cathay Pacific desde finales de 2025. Se habían seleccionado más de 100 vuelos para el ensayo y más de 80 siguieron efectivamente trayectorias de evitación. Según el análisis de imágenes satelitales realizado por Google, estos vuelos redujeron aproximadamente un 40 % el efecto de calentamiento atribuido a sus estelas de condensación.

Unas estelas de condensación atraviesan el cielo sobre Lisboa, fotografiadas desde el transbordador espacial en febrero de 2000.

Crédito: NASA/JPL/UCSD/JSC.

Las tripulaciones ya cambian regularmente de altitud para tener en cuenta el clima, las turbulencias o el tráfico aéreo. Aquí, el mismo principio sirve para rodear capas de aire frío y húmedo. Google indica que estos ajustes están previstos dentro de los límites habituales de seguridad de las operaciones aéreas.

La conexión entre Hong Kong y Singapur proporcionó una parte importante de los resultados. Las condiciones propicias para las estelas persistentes son frecuentes allí. Las intervenciones realizadas únicamente en esta ruta representaron más de la mitad de la reducción climática estimada durante el ensayo. Esto también indica que el interés del método puede variar considerablemente según las regiones y las condiciones meteorológicas.

El sistema llega hasta la cabina gracias al sistema digital de preparación de vuelos de Cathay Pacific. Así, los pilotos pueden consultar las previsiones de Google junto con sus demás datos operativos. Sin embargo, no todas las modificaciones propuestas se aplican: las limitaciones del espacio aéreo, la carga o la explotación siguen siendo prioritarias.

Ahora debe comenzar una segunda fase, más amplia, que cubrirá rutas asiáticas y transpacíficas, incluidos vuelos de muy larga duración. El objetivo es medir la eficacia en más situaciones reales y determinar cómo podría integrarse este método en las operaciones habituales de las compañías aéreas.