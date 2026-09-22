🧊 Um enorme iceberg de 76 km² se desprende de uma geleira da Groenlândia

Um enorme pedaço da geleira Petermann se separou do noroeste da Groenlândia.

Em 4 de agosto de 2026, uma placa de gelo de 76 km² se desprendeu da parte da geleira que flutua sobre o oceano. Essa área supera 10 mil campos de futebol, e a espessura do gelo pode chegar a 150 m. Segundo a Agência Espacial Europeia, trata-se da maior perda de gelo flutuante da Petermann desde 2012.

A geleira Petermann após o desprendimento de uma seção de 76 km² de sua língua flutuante, em agosto de 2026.

Crédito: ESA, dados Copernicus Sentinel-1 de 2026, CC BY-SA 3.0 IGO.

Essa separação é chamada de desprendimento. A geleira escoa das terras em direção ao mar, onde sua extremidade forma uma longa língua de gelo flutuante. Quando uma fissura atravessa essa língua o suficiente, uma parte pode se desprender e se tornar um iceberg. Neste caso, seu formato largo e relativamente plano corresponde ao que os cientistas também chamam de ilha de gelo.

O fenômeno não pegou os pesquisadores de surpresa: observações realizadas em abril já revelavam deformações e fraturas na língua glacial. Em 3 de agosto, as imagens de radar mostravam uma forte degradação perto de sua parte central. No dia seguinte, o bloco havia se separado do lado leste.

Essa sequência pôde ser acompanhada com os satélites europeus Sentinel-1. Ao contrário de uma câmera comum, o radar deles pode observar a superfície de dia e de noite, além de atravessar as nuvens. Durante esse período, o Sentinel-1C e o Sentinel-1D podiam voltar a observar a área com apenas um dia de intervalo. Assim, os pesquisadores acompanharam o avanço das fissuras e os movimentos do gelo.

Tamanho do novo iceberg desprendido da geleira Petermann comparado ao da ilha de Manhattan, em Nova York

A Petermann já se rompeu, formando grandes blocos, em 2008, 2010 e 2012. Sua língua flutuante permaneceu relativamente estável desde então, apesar de várias rupturas menores. Atualmente, outras duas partes estão fragilizadas por fissuras existentes. A Agência Espacial Europeia estima que suas áreas sejam de aproximadamente 97 e 87 km² caso acabem se desprendendo.

A ruptura de um gelo que já estava flutuando não eleva diretamente o nível do mar, pois ele já deslocava água. Ainda assim, sua evolução é importante para compreender a geleira. A língua flutuante faz parte de um sistema ligado ao gelo situado em terra, cujo derretimento ou escoamento em direção ao oceano pode, por sua vez, contribuir para a elevação do nível dos mares.

O novo iceberg agora se tornará objeto de estudo. Blocos tabulares desse tipo são menos frequentes no Ártico do que nos arredores da Antártida. As equipes pretendem acompanhar seu deslocamento e sua fragmentação com satélites, observações aéreas e dados de posicionamento. O Canadá também monitora sua trajetória, pois seus futuros fragmentos podem atrapalhar a navegação e algumas instalações marítimas.