🧊 Um enorme iceberg de 76 km² se desprende de uma geleira da Groenlândia

Um enorme pedaço da geleira Petermann se separou do noroeste da Groenlândia.

Em 4 de agosto de 2026, uma placa de gelo de 76 km² se desprendeu da parte da geleira que flutua sobre o oceano. Essa área supera 10 mil campos de futebol, e a espessura do gelo pode chegar a 150 m. Segundo a Agência Espacial Europeia, trata-se da maior perda de gelo flutuante da Petermann desde 2012.

A geleira Petermann após o desprendimento de uma seção de 76 km² de sua língua flutuante, em agosto de 2026.

A geleira Petermann após o desprendimento de uma seção de 76 km² de sua língua flutuante, em agosto de 2026.
Crédito: ESA, dados Copernicus Sentinel-1 de 2026, CC BY-SA 3.0 IGO.

Essa separação é chamada de desprendimento. A geleira escoa das terras em direção ao mar, onde sua extremidade forma uma longa língua de gelo flutuante. Quando uma fissura atravessa essa língua o suficiente, uma parte pode se desprender e se tornar um iceberg. Neste caso, seu formato largo e relativamente plano corresponde ao que os cientistas também chamam de ilha de gelo.

O fenômeno não pegou os pesquisadores de surpresa: observações realizadas em abril já revelavam deformações e fraturas na língua glacial. Em 3 de agosto, as imagens de radar mostravam uma forte degradação perto de sua parte central. No dia seguinte, o bloco havia se separado do lado leste.

Essa sequência pôde ser acompanhada com os satélites europeus Sentinel-1. Ao contrário de uma câmera comum, o radar deles pode observar a superfície de dia e de noite, além de atravessar as nuvens. Durante esse período, o Sentinel-1C e o Sentinel-1D podiam voltar a observar a área com apenas um dia de intervalo. Assim, os pesquisadores acompanharam o avanço das fissuras e os movimentos do gelo.

Tamanho do novo iceberg desprendido da geleira Petermann comparado ao da ilha de Manhattan, em Nova York

Tamanho do novo iceberg desprendido da geleira Petermann comparado ao da ilha de Manhattan, em Nova York

A Petermann já se rompeu, formando grandes blocos, em 2008, 2010 e 2012. Sua língua flutuante permaneceu relativamente estável desde então, apesar de várias rupturas menores. Atualmente, outras duas partes estão fragilizadas por fissuras existentes. A Agência Espacial Europeia estima que suas áreas sejam de aproximadamente 97 e 87 km² caso acabem se desprendendo.

A ruptura de um gelo que já estava flutuando não eleva diretamente o nível do mar, pois ele já deslocava água. Ainda assim, sua evolução é importante para compreender a geleira. A língua flutuante faz parte de um sistema ligado ao gelo situado em terra, cujo derretimento ou escoamento em direção ao oceano pode, por sua vez, contribuir para a elevação do nível dos mares.

O novo iceberg agora se tornará objeto de estudo. Blocos tabulares desse tipo são menos frequentes no Ártico do que nos arredores da Antártida. As equipes pretendem acompanhar seu deslocamento e sua fragmentação com satélites, observações aéreas e dados de posicionamento. O Canadá também monitora sua trajetória, pois seus futuros fragmentos podem atrapalhar a navegação e algumas instalações marítimas.

JM
JMichelD

76 km² de uma só vez, isso realmente dá a escala da coisa. E as duas zonas já fissuradas são ainda maiores... isso promete ser interessante de acompanhar este inverno.