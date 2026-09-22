🧊 Un enorme iceberg de 76 km² se desprende de un glaciar de Groenlandia

Un enorme fragmento del glaciar Petermann se ha separado del noroeste de Groenlandia.

El 4 de agosto de 2026, una placa de hielo de 76 km² se desprendió de la parte del glaciar que flota sobre el océano. Esta superficie supera los 10 000 campos de fútbol y el espesor del hielo podría alcanzar los 150 m. Según la Agencia Espacial Europea, se trata de la mayor pérdida de hielo flotante del Petermann desde 2012.

El glaciar Petermann después del desprendimiento de una sección de 76 km² de su lengua flotante en agosto de 2026.

Crédito: ESA, datos Copernicus Sentinel-1 2026, CC BY-SA 3.0 IGO.

Esta separación se denomina desprendimiento. El glaciar fluye desde tierra hacia el mar, donde su extremo forma una larga lengua de hielo flotante. Cuando una grieta atraviesa suficientemente esta lengua, una parte puede separarse y convertirse en un iceberg. En este caso, su forma ancha y relativamente plana corresponde a lo que los científicos también llaman una isla de hielo.

El fenómeno no tomó por sorpresa a los investigadores: las observaciones realizadas en abril ya revelaban deformaciones y fracturas en la lengua glaciar. El 3 de agosto, las imágenes de radar mostraban un fuerte deterioro cerca de su parte central. Al día siguiente, el bloque ya se había separado por el lado este.

Esta cronología pudo seguirse con los satélites europeos Sentinel-1. A diferencia de una cámara convencional, su radar puede observar la superficie de día y de noche, incluso a través de las nubes. Durante este periodo, Sentinel-1C y Sentinel-1D podían volver a pasar por la zona con solo un día de diferencia. Así, los investigadores siguieron la progresión de las grietas y los movimientos del hielo.

Tamaño del nuevo iceberg desprendido del glaciar Petermann en comparación con la isla de Manhattan, en Nueva York

Petermann ya se fracturó y produjo grandes bloques en 2008, 2010 y 2012. Después, su lengua flotante se mantuvo relativamente estable, a pesar de varias rupturas más pequeñas. Actualmente, otras dos secciones están debilitadas por grietas existentes. La Agencia Espacial Europea estima que sus superficies son de aproximadamente 97 y 87 km² si finalmente se desprenden.

La ruptura de un hielo que ya está flotando no hace subir directamente el nivel del mar, ya que ya estaba desplazando agua. No obstante, su evolución sigue siendo importante para comprender el glaciar. La lengua flotante forma parte de un sistema conectado con el hielo situado en tierra, cuya fusión o cuyo flujo hacia el océano sí pueden contribuir al aumento del nivel del mar.

El nuevo iceberg se convertirá ahora en objeto de estudio. Estos bloques tabulares son menos frecuentes en el Ártico que alrededor de la Antártida. Los equipos tienen previsto seguir su desplazamiento y fragmentación mediante satélites, observaciones aéreas y datos de posición. Canadá también vigila su trayectoria, ya que sus futuros fragmentos podrían dificultar la navegación y afectar a determinadas instalaciones marinas.