🧊 Ein riesiger Eisberg von 76 km² löst sich von einem Gletscher in Grönland

Ein riesiges Stück des Petermann-Gletschers hat sich im Nordwesten Grönlands gelöst.

Am 4. August 2026 löste sich eine 76 km² große Eisplatte von dem Teil des Gletschers, der auf dem Ozean schwimmt. Diese Fläche entspricht mehr als 10.000 Fußballfeldern, und die Eisdicke könnte bis zu 150 m betragen. Laut der Europäischen Weltraumorganisation handelt es sich um den größten Verlust schwimmenden Eises am Petermann-Gletscher seit 2012.

Der Petermann-Gletscher nach dem Abbruch eines 76 km² großen Abschnitts seiner schwimmenden Gletscherzunge im August 2026.

Quelle: ESA, Copernicus-Sentinel-1-Daten 2026, CC BY-SA 3.0 IGO.

Diese Ablösung wird als Kalben bezeichnet. Der Gletscher fließt vom Land zum Meer, wo sein Ende eine lange schwimmende Eiszunge bildet. Wenn ein Riss diese Zunge weit genug durchquert, kann sich ein Teil lösen und zu einem Eisberg werden. Seine breite, relativ flache Form entspricht hier dem, was Wissenschaftler auch als Eisinsel bezeichnen.

Das Phänomen kam für die Forschenden nicht überraschend: Beobachtungen im April hatten bereits Verformungen und Brüche in der Gletscherzunge gezeigt. Am 3. August zeigten Radarbilder eine starke Schwächung in der Nähe ihres zentralen Bereichs. Bereits am folgenden Tag hatte sich der Block von der Ostseite gelöst.

Diese Chronologie konnte mit europäischen Sentinel-1-Satelliten verfolgt werden. Anders als eine herkömmliche Kamera kann ihr Radar die Oberfläche bei Tag und Nacht sowie durch Wolken hindurch beobachten. In diesem Zeitraum konnten Sentinel-1C und Sentinel-1D das Gebiet mit nur einem Tag Abstand erneut beobachten. Die Forschenden konnten so die Ausbreitung der Risse und die Bewegungen des Eises verfolgen.

Größe des neuen, vom Petermann-Gletscher abgebrochenen Eisbergs im Vergleich zur Insel Manhattan in New York

Petermann hat bereits 2008, 2010 und 2012 große Blöcke durch Brüche verloren. Seine schwimmende Gletscherzunge war danach trotz mehrerer kleinerer Brüche relativ stabil geblieben. Zwei weitere Abschnitte sind heute durch vorhandene Risse geschwächt. Die Europäische Weltraumorganisation schätzt ihre Flächen auf etwa 97 bzw. 87 km², falls sie sich letztlich lösen.

Der Bruch von Eis, das bereits schwimmt, lässt den Meeresspiegel nicht unmittelbar ansteigen, da es bereits Wasser verdrängte. Seine Entwicklung bleibt dennoch wichtig, um den Gletscher zu verstehen. Die schwimmende Zunge ist Teil eines Systems, das mit dem auf dem Land liegenden Eis verbunden ist; dessen Schmelzen oder Abfließen in den Ozean kann hingegen zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen.

Der neue Eisberg wird nun selbst zum Untersuchungsobjekt. Solche tafelförmigen Blöcke sind in der Arktis seltener als rund um die Antarktis. Die Teams wollen seine Bewegung und Fragmentierung mit Satelliten, Luftbeobachtungen und Positionsdaten verfolgen. Kanada überwacht ebenfalls seine Drift, da seine künftigen Fragmente die Schifffahrt und bestimmte Anlagen auf See behindern könnten.