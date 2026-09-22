🔥 Evidências de múltiplos incêndios na... Antártida

Há cerca de 90 milhões de anos, incêndios ocorriam regularmente em florestas situadas a apenas 900 km do polo Sul.

Naquela época, a Antártida não se parecia com o continente congelado atual. O clima do Cretáceo Superior era muito mais quente, e o oeste do continente era coberto por florestas temperadas úmidas. Coníferas, samambaias e outras plantas cresciam até as altas latitudes. Uma equipe internacional acaba de encontrar vestígios dos incêndios que percorriam essas paisagens.

Reconstrução da floresta temperada pantanosa que ocupava a Antártida Ocidental há cerca de 90 milhões de anos.

Crédito: J. McKay / Alfred-Wegener-Institut — CC BY 4.0.

Os pesquisadores estudaram sedimentos coletados sob o mar de Amundsen, ao largo da Antártida Ocidental. A amostra contém uma sequência de aproximadamente 92 a 83 milhões de anos. Ela abriga, entre outros elementos, minúsculos pedaços de carvão, mas também fragmentos com mais de 0,5 mm. Seu tamanho indica que alguns vegetais provavelmente queimaram perto do local onde esses depósitos se formaram.

Um único vestígio negro não seria suficiente para comprovar incêndios repetidos. Por isso, a equipe procurou vários indícios independentes. Detectou substâncias produzidas durante uma combustão incompleta, além de alterações características na matéria vegetal carbonizada. Todos esses indícios contam a mesma história: os incêndios ocorriam regularmente.

Esses incêndios não eram necessariamente brasas muito violentas. O estado do carvão indica sobretudo incêndios de superfície, com temperaturas estimadas entre 370 e 400 °C. Sua frequência parece ter aumentado ao longo da sequência estudada. As coníferas constituíam uma parte importante do combustível, como também indicam os restos de madeira e de pólen.

Para compreender essa paisagem, é preciso esquecer a atual calota de gelo. As precipitações anuais eram estimadas em cerca de 1.120 mm nessa região. Apesar dessa umidade, as variações sazonais podiam permitir que a vegetação secasse o suficiente para queimar. Os raios constituem uma origem plausível para o início dos incêndios. Os vestígios vulcânicos conhecidos ficavam muito mais distantes e não correspondem às baixas temperaturas observadas.

A mudança na vegetação é particularmente interessante. O ambiente passou progressivamente de uma floresta pantanosa para uma turfeira rica em esfagnos, musgos capazes de acumular grandes quantidades de matéria vegetal. Os incêndios recorrentes teriam limitado o crescimento das árvores e favorecido uma paisagem mais aberta, rica em samambaias. Essa turfeira é a mais antiga desse tipo conhecida nas altas latitudes austrais.