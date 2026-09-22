🔥 Beweise für mehrere Brände in... der Antarktis

Vor etwa 90 Millionen Jahren brachen regelmäßig Brände in Wäldern aus, die nur 900 km vom Südpol entfernt lagen.

Damals sah die Antarktis nicht wie der heutige eisbedeckte Kontinent aus. Das Klima der Oberkreide war deutlich wärmer, und im Westen des Kontinents wuchsen feuchte gemäßigte Wälder. Nadelbäume, Farne und andere Pflanzen gediehen bis in die hohen Breitengrade. Ein internationales Team hat nun Spuren der Feuer entdeckt, die diese Landschaften durchzogen.

Rekonstruktion des sumpfigen gemäßigten Waldes, der vor etwa 90 Millionen Jahren die Westantarktis bedeckte.

Bildnachweis: J. McKay / Alfred-Wegener-Institut — CC BY 4.0.

Die Forschenden untersuchten Sedimente, die unter dem Amundsenmeer vor der Westantarktis entnommen wurden. Der Bohrkern enthält eine etwa 92 bis 83 Millionen Jahre alte Abfolge. Darin befinden sich unter anderem winzige Holzkohlestücke, aber auch Fragmente von mehr als 0,5 mm Größe. Ihre Größe deutet darauf hin, dass einige Pflanzen wahrscheinlich in der Nähe des Ortes brannten, an dem sich diese Ablagerungen bildeten.

Eine einzige schwarze Spur würde nicht ausreichen, um wiederholte Brände zu belegen. Daher suchte das Team nach mehreren unabhängigen Hinweisen. Es wies Stoffe nach, die bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen, sowie charakteristische Veränderungen in der verkohlten Pflanzenmaterie. Alle diese Hinweise erzählen dieselbe Geschichte: Die Feuer kehrten regelmäßig wieder.

Diese Brände waren nicht unbedingt sehr heftige Flächenbrände. Der Zustand der Holzkohle deutet vor allem auf Bodenfeuer hin, deren Temperaturen schätzungsweise bei etwa 370 bis 400 °C lagen. Ihre Häufigkeit scheint im Verlauf der untersuchten Abfolge zugenommen zu haben. Nadelbäume machten einen wichtigen Teil des Brennmaterials aus, wie auch die Holz- und Pollenreste zeigen.

Um diese Landschaft zu verstehen, muss man die heutige Eiskappe vergessen. Die jährlichen Niederschläge wurden in dieser Region auf etwa 1.120 mm geschätzt. Trotz dieser Feuchtigkeit konnten die jahreszeitlichen Schwankungen ausreichen, damit die Vegetation so weit austrocknete, dass sie brennen konnte. Blitze sind eine plausible Ursache für die Brandausbrüche. Die bekannten vulkanischen Spuren lagen deutlich weiter entfernt und passen schlecht zu den beobachteten niedrigen Temperaturen.

Besonders interessant ist der Wandel der Vegetation. Das Gebiet entwickelte sich allmählich von einem Sumpfwald zu einem torfmoosreichen Moor. Torfmoose können große Mengen pflanzlicher Materie ansammeln. Die wiederkehrenden Brände könnten das Wachstum der Bäume begrenzt und eine offenere, farnreiche Landschaft begünstigt haben. Dieses Moor ist das älteste bekannte seiner Art in den hohen südlichen Breitengraden.