🔥 Pruebas de múltiples incendios en... la Antártida

Hace unos 90 millones de años, se producían regularmente incendios en bosques situados a tan solo 900 km del polo sur.

En aquella época, la Antártida no se parecía al continente helado actual. El clima del Cretácico superior era mucho más cálido y el oeste del continente estaba cubierto de bosques templados húmedos. Coníferas, helechos y otras plantas crecían incluso en las latitudes más altas. Un equipo internacional acaba de encontrar las huellas de los fuegos que recorrían esos paisajes.

Reconstrucción del bosque templado pantanoso que ocupaba la Antártida occidental hace unos 90 millones de años.

Crédito: J. McKay / Alfred-Wegener-Institut — CC BY 4.0.

Los investigadores estudiaron sedimentos extraídos bajo el mar de Amundsen, frente a la costa de la Antártida occidental. El testigo contiene una secuencia de entre unos 92 y 83 millones de años de antigüedad. Incluye, entre otros elementos, diminutos fragmentos de carbón, así como trozos de más de 0,5 mm. Su tamaño indica que algunos vegetales probablemente ardieron cerca del lugar donde se formaron estos depósitos.

Una sola huella negra no bastaría para demostrar que hubo incendios repetidos. Por eso, el equipo buscó varios indicios independientes. Detectó sustancias producidas durante una combustión incompleta, así como cambios característicos en la materia vegetal carbonizada. Todos estos indicios cuentan la misma historia: los fuegos regresaban regularmente.

Estos incendios no eran necesariamente brasas muy violentas. El estado del carbón indica sobre todo fuegos de superficie, con temperaturas estimadas de entre 370 y 400 °C. Su frecuencia parece haber aumentado a lo largo de la secuencia estudiada. Las coníferas constituían una parte importante del combustible, como también indican los restos de madera y polen.

Para comprender este paisaje, hay que olvidar la capa de hielo actual. Las precipitaciones anuales se estimaban en torno a 1.120 mm en esta región. A pesar de esta humedad, las variaciones estacionales podían permitir que la vegetación se secara lo suficiente como para arder. Los rayos constituyen un origen plausible de los incendios. Las huellas volcánicas conocidas se encontraban mucho más lejos y encajan mal con las bajas temperaturas observadas.

El cambio de vegetación es especialmente interesante. El entorno pasó progresivamente de un bosque pantanoso a una turbera rica en esfagnos, musgos capaces de acumular grandes cantidades de materia vegetal. Los incendios recurrentes habrían limitado el crecimiento de los árboles y favorecido un paisaje más abierto, rico en helechos. Esta turbera es la más antigua de este tipo conocida en las altas latitudes australes.