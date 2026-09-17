✍️ A IA está tornando nossas formas de escrever cada vez mais semelhantes?

Uma ferramenta de assistência à escrita por inteligência artificial pode preservar nossas ideias ao mesmo tempo que apaga parte do que distingue nossa maneira de expressá-las.

Pesquisadores analisaram mais de 880.000 textos provenientes de sete conjuntos muito diferentes. Eles estudaram, entre outros, publicações do Reddit, resumos científicos do arXiv, artigos locais e discursos do Congresso americano. O objetivo era medir como o uso de grandes modelos de linguagem, ou LLMs, modifica a diversidade dos estilos.

Close de um teclado de computador retroiluminado.

Crédito: freestocks.org / Wikimedia Commons — CC0

Para entender isso, é preciso distinguir a mensagem da maneira de escrevê-la. Duas pessoas podem contar o mesmo acontecimento usando palavras, frases e níveis de detalhe muito diferentes. Essas escolhas deixam marcas que podem estar associadas à idade, a certos traços de personalidade ou ao ambiente social.

A equipe de pesquisa pediu a vários modelos de IA que reformulassem textos existentes. O sentido principal geralmente era preservado. Por outro lado, as diferenças entre os estilos diminuíam. De acordo com os conjuntos de textos e os modelos testados, a variação de várias medidas relacionadas à construção dos textos diminuía de 21% a 50%.

Na prática, formulações antes muito diferentes tornam-se mais próximas após a reescrita, mesmo quando as informações transmitidas permanecem comparáveis.

Os pesquisadores também testaram ferramentas capazes de estimar certas características de um autor a partir de seu texto. Depois da passagem pela IA, suas previsões mudavam com mais frequência. Algumas características comuns nos dados tornavam-se mais presentes, enquanto outras ficavam menos detectáveis. Assim, parte dos indícios próprios do autor havia sido modificada.

Os pesquisadores também acompanharam a evolução de grandes conjuntos de textos publicados antes e depois da chegada do ChatGPT. Eles observaram uma redução de certas formas de diversidade linguística à medida que aumentavam os indícios de uso da IA.

Essa evolução pode ter consequências nos campos em que a maneira de escrever serve, por si só, como informação. Análises da linguagem, por exemplo, são usadas na psicologia, em algumas pesquisas médicas ou para personalizar serviços. Se uma IA intervier antes da análise, ela poderá modificar indícios que antes vinham diretamente da pessoa.

Resta agora determinar o que acontecerá em grande escala. Os autores indicam que os efeitos observados persistem com diferentes modelos, instruções e tipos de texto. Trabalhos futuros poderão avaliar, entre outras coisas, se assistentes projetados para preservar mais o estilo pessoal reduzem essa uniformização.