✍️ L'IA rend-elle nos façons d'écrire de plus en plus semblables ?

Une aide à l’écriture par intelligence artificielle peut conserver nos idées tout en effaçant une partie de ce qui distingue notre façon de les exprimer.

Des chercheurs ont analysé plus de 880 000 textes issus de sept ensembles très différents. Ils ont notamment étudié des publications Reddit, des résumés scientifiques d’arXiv, des articles locaux et des discours du Congrès américain. Leur objectif était de mesurer comment l’usage des grands modèles de langage, ou LLM, modifie la diversité des styles.

Gros plan sur un clavier d’ordinateur rétroéclairé.

Crédit : freestocks.org / Wikimedia Commons — CC0

Pour comprendre, il faut distinguer le message de la manière de l’écrire. Deux personnes peuvent raconter le même événement avec des mots, des phrases et un niveau de détail très différents. Ces choix laissent des traces qui peuvent être associées à l’âge, à certains traits de personnalité ou à l’environnement social.

L’équipe de recherche a demandé à plusieurs modèles d’IA de reformuler des textes existants. Le sens principal était généralement préservé. En revanche, les différences entre les styles se réduisaient. Selon les ensembles de textes et les modèles testés, la variation de plusieurs mesures liées à la construction des écrits diminuait de 21 à 50 %.

Concrètement, des formulations auparavant très différentes deviennent plus proches après réécriture, même lorsque les informations transmises restent comparables.

Les chercheurs ont aussi testé des outils capables d’estimer certaines caractéristiques d’un auteur à partir de son texte. Après passage par l’IA, leurs prédictions changeaient plus souvent. Certaines caractéristiques fréquentes dans les données devenaient plus présentes, alors que d’autres étaient moins détectables. Une partie des indices propres à l’auteur avait donc été modifiée.

Les chercheurs ont également suivi l’évolution de grands ensembles de textes publiés avant et après l’arrivée de ChatGPT. Ils ont observé une baisse de certaines formes de diversité linguistique à mesure que les indices d’utilisation de l’IA augmentaient.

Cette évolution peut avoir des conséquences dans les domaines où la manière d’écrire sert elle-même d’information. Des analyses du langage sont par exemple utilisées en psychologie, dans certaines recherches médicales ou pour personnaliser des services. Si une IA intervient avant l’analyse, elle peut modifier des indices qui provenaient auparavant directement de la personne.

Reste désormais à déterminer ce qui se produira à grande échelle. Les auteurs indiquent que les effets observés persistent avec différents modèles, consignes et types de textes. De futurs travaux pourront notamment mesurer si des assistants conçus pour préserver davantage le style personnel réduisent cette uniformisation.