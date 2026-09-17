✍️ Macht KI unsere Schreibweisen immer ähnlicher?

Eine Schreibhilfe mit künstlicher Intelligenz kann unsere Ideen bewahren und gleichzeitig einen Teil dessen auslöschen, was unsere Art, sie auszudrücken, unterscheidet.

Forschende analysierten mehr als 880.000 Texte aus sieben sehr unterschiedlichen Datensammlungen. Sie untersuchten unter anderem Reddit-Beiträge, wissenschaftliche Zusammenfassungen von arXiv, Lokalartikel und Reden des US-Kongresses. Ihr Ziel war es zu messen, wie die Nutzung großer Sprachmodelle, kurz LLMs, die Vielfalt von Schreibstilen verändert.

Nahaufnahme einer hintergrundbeleuchteten Computertastatur.

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Zum Verständnis muss man die Botschaft von der Art und Weise unterscheiden, wie sie geschrieben wird. Zwei Menschen können dasselbe Ereignis mit ganz unterschiedlichen Wörtern, Sätzen und Detailgraden schildern. Diese Entscheidungen hinterlassen Spuren, die mit dem Alter, bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen oder dem sozialen Umfeld in Verbindung gebracht werden können.

Das Forschungsteam bat mehrere KI-Modelle, bestehende Texte umzuformulieren. Die Hauptaussage blieb im Allgemeinen erhalten. Die Unterschiede zwischen den Stilen wurden jedoch geringer. Je nach Textsammlung und getesteten Modellen nahm die Streuung mehrerer Messwerte im Zusammenhang mit dem Aufbau der Texte um 21 bis 50 % ab.

Konkret werden zuvor sehr unterschiedliche Formulierungen nach einer Überarbeitung ähnlicher, selbst wenn die übermittelten Informationen vergleichbar bleiben.

Die Forschenden testeten außerdem Werkzeuge, die bestimmte Merkmale eines Autors anhand seines Textes einschätzen können. Nach der Verarbeitung durch die KI änderten sich ihre Vorhersagen häufiger. Einige in den Daten häufige Merkmale traten stärker hervor, während andere weniger gut erkennbar waren. Ein Teil der für den Autor typischen Hinweise war somit verändert worden.

Die Forschenden verfolgten auch die Entwicklung großer Textsammlungen, die vor und nach dem Erscheinen von ChatGPT veröffentlicht wurden. Sie beobachteten einen Rückgang bestimmter Formen sprachlicher Vielfalt, während die Hinweise auf eine Nutzung von KI zunahmen.

Diese Entwicklung kann in Bereichen Folgen haben, in denen die Art des Schreibens selbst als Information dient. Sprachanalysen werden beispielsweise in der Psychologie, in bestimmten medizinischen Forschungsbereichen oder zur Personalisierung von Dienstleistungen eingesetzt. Wenn eine KI vor der Analyse eingreift, kann sie Hinweise verändern, die zuvor unmittelbar von der Person stammten.

Nun muss noch geklärt werden, was sich in großem Maßstab entwickeln wird. Die Autoren geben an, dass die beobachteten Effekte bei verschiedenen Modellen, Anweisungen und Textarten bestehen bleiben. Künftige Arbeiten könnten insbesondere untersuchen, ob Assistenten, die darauf ausgelegt sind, den persönlichen Stil stärker zu bewahren, diese Vereinheitlichung verringern.