🗣️ As línguas humanas e as comunicações animais compartilham o mesmo ritmo

Apesar de suas diferenças, dezenas de línguas faladas no mundo parecem pulsar segundo uma mesma cadência de cerca de dois segundos.

Pesquisadores analisaram gravações em 48 línguas provenientes de todos os continentes habitados. O trabalho, publicado nos Anais da Academia de Ciências de Nova York, abrange mais de 100 mil intervalos. O resultado é surpreendentemente estável: sua duração mediana gira em torno de dois segundos, independentemente da família linguística ou da pessoa que fala.

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Para entender o que os cientistas mediram, não se deve contar as palavras ou as sílabas. Eles dividiram a fala em sequências sonoras separadas por silêncios. Cada medida corresponde ao tempo entre o início de uma sequência e o início da seguinte. Esse método permite estudar uma cadência global sem depender da gramática de uma língua.

Essa escolha muda a comparação. Na escala das sílabas ou de outras unidades pequenas, as línguas apresentam muitas diferenças rítmicas. Em sequências mais longas, essas diferenças se tornam bem menos marcadas. Assim, os pesquisadores obtêm uma espécie de batimento médio próximo de 0,5 hertz, ou seja, aproximadamente um ciclo a cada dois segundos.

A equipe então aplicou uma comparação usada nas pesquisas sobre comunicação animal. A cadência humana se encontra em uma faixa já observada em algumas espécies. Os dados considerados incluem, entre outros, o canto da cotovia, as vocalizações do lobo-marinho-do-Cabo e as de um peixe chamado corvina.

O estudo aborda a organização temporal dos sons. Ele indica que a fala humana não ocupa uma categoria à parte quando seu ritmo é medido dessa maneira. Restrições biológicas compartilhadas poderiam, portanto, contribuir para definir essa escala de tempo.

A respiração é uma possibilidade. Uma pessoa não pode produzir uma sequência vocal indefinidamente sem respirar novamente, o que naturalmente impõe limites. Os autores também mencionam a memória de trabalho, a capacidade do cérebro de conservar brevemente informações enquanto as processa. Essas explicações continuam sendo hipóteses, e o estudo não permite decidir entre elas.

As gravações provêm do corpus DoReCo, dedicado especialmente a línguas pouco documentadas. Essa escolha amplia consideravelmente a amostra para além das línguas frequentemente estudadas em laboratório. A regularidade observada persiste apesar dessa diversidade, o que agora permite comparar mais diretamente a fala humana com os ritmos vocais de outras espécies.