🗣️ Las lenguas humanas y las comunicaciones animales comparten un mismo ritmo

A pesar de sus diferencias, decenas de lenguas habladas en todo el mundo parecen seguir un mismo compás de unos dos segundos.

Unos investigadores analizaron grabaciones en 48 lenguas procedentes de todos los continentes habitados. Su trabajo, publicado en los Annals of the New York Academy of Sciences, abarca más de 100 000 intervalos. El resultado es sorprendentemente estable: su duración mediana ronda los dos segundos, independientemente de la familia lingüística o de la persona que habla.

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Para comprender qué midieron los científicos, no hay que contar las palabras ni las sílabas. Dividieron el habla en secuencias sonoras separadas por silencios. Cada medición corresponde al tiempo transcurrido entre el inicio de una secuencia y el inicio de la siguiente. Este método permite estudiar un compás global sin depender de la gramática de una lengua.

Esta elección cambia la comparación. A escala de las sílabas u otras unidades pequeñas, las lenguas presentan numerosas diferencias rítmicas. En secuencias más largas, estas diferencias son mucho menos marcadas. Así, los investigadores obtienen una especie de latido medio cercano a 0,5 hercios, es decir, aproximadamente un ciclo cada dos segundos.

A continuación, el equipo aplicó una comparación utilizada en las investigaciones sobre la comunicación animal. El ritmo humano se encuentra entonces dentro de un rango ya observado en algunas especies. Los datos seleccionados incluyen, entre otros, el canto de la alondra, las vocalizaciones del lobo marino sudafricano y las de un pez llamado corvallo común.

El estudio aborda la organización temporal de los sonidos. Indica que el habla humana no ocupa una categoría aparte cuando su ritmo se mide de esta manera. Por tanto, unas limitaciones biológicas compartidas podrían contribuir a fijar esta escala temporal.

La respiración constituye una posible explicación. Una persona no puede producir una secuencia vocal indefinidamente sin tomar aire, lo que impone límites naturales. Los autores también mencionan la memoria de trabajo, la capacidad del cerebro para conservar brevemente información mientras la procesa. Estas explicaciones siguen siendo hipótesis y el estudio no permite decidir entre ellas.

Las grabaciones proceden del corpus DoReCo, dedicado especialmente a lenguas poco documentadas. Esta elección amplía considerablemente la muestra más allá de las lenguas que suelen estudiarse en laboratorio. La regularidad observada persiste a pesar de esta diversidad, lo que ahora permite comparar más directamente el habla humana con los ritmos vocales de otras especies.