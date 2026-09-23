🗣️ Menschliche Sprachen und tierische Kommunikation teilen einen gemeinsamen Rhythmus

Trotz ihrer Unterschiede scheinen Dutzende weltweit gesprochener Sprachen nach einem gemeinsamen Takt von etwa zwei Sekunden zu schwingen.

Forschende analysierten Aufnahmen in 48 Sprachen aus allen bewohnten Kontinenten. Ihre in den Annals of the New York Academy of Sciences veröffentlichte Arbeit umfasst mehr als 100.000 Zeitintervalle. Das Ergebnis ist erstaunlich stabil: Ihre mediane Dauer liegt unabhängig von der Sprachfamilie oder der sprechenden Person bei etwa zwei Sekunden.

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Um zu verstehen, was die Wissenschaftler gemessen haben, darf man nicht die Wörter oder Silben zählen. Sie teilten die Sprache in durch Pausen getrennte Klangfolgen auf. Jede Messung entspricht der Zeit zwischen dem Beginn einer Folge und dem Beginn der nächsten. Mit dieser Methode lässt sich ein globaler Takt untersuchen, ohne von der Grammatik einer Sprache abhängig zu sein.

Diese Entscheidung verändert den Vergleich. Auf der Ebene der Silben oder anderer kleiner Einheiten weisen die Sprachen zahlreiche rhythmische Unterschiede auf. Bei längeren Sequenzen fallen diese Abweichungen deutlich geringer aus. Die Forschenden ermitteln so eine Art durchschnittlichen Takt von etwa 0,5 Hertz, also ungefähr einen Zyklus alle zwei Sekunden.

Anschließend wandte das Team einen Vergleich an, der in der Erforschung tierischer Kommunikation verwendet wird. Der menschliche Takt liegt damit in einem Bereich, der bereits bei bestimmten Arten beobachtet wurde. Zu den berücksichtigten Daten gehören unter anderem der Gesang der Feldlerche, die Lautäußerungen der Kap-Pelzrobbe und die eines Fisches namens Umber.

Die Studie befasst sich mit der zeitlichen Organisation von Lauten. Sie zeigt, dass die menschliche Sprache in dieser Hinsicht keine eigene Kategorie bildet, wenn ihr Rhythmus auf diese Weise gemessen wird. Gemeinsame biologische Bedingungen könnten daher dazu beitragen, diese Zeitskala festzulegen.

Die Atmung ist ein möglicher Erklärungsansatz. Ein Mensch kann nicht unbegrenzt eine Lautfolge erzeugen, ohne Luft zu holen, wodurch ganz natürlich Grenzen entstehen. Die Autoren nennen außerdem das Arbeitsgedächtnis, also die Fähigkeit des Gehirns, Informationen kurzzeitig zu behalten, während es sie verarbeitet. Diese Erklärungen bleiben Hypothesen, und die Studie kann nicht zwischen ihnen entscheiden.

Die Aufnahmen stammen aus dem DoReCo-Korpus, der unter anderem wenig dokumentierte Sprachen umfasst. Dadurch wird die Stichprobe deutlich über die Sprachen hinaus erweitert, die häufig im Labor untersucht werden. Die beobachtete Regelmäßigkeit bleibt trotz dieser Vielfalt bestehen und ermöglicht nun einen direkteren Vergleich zwischen menschlicher Sprache und den vokalen Rhythmen anderer Arten.