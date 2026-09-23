🗣️ Les langues humaines et les communications animales partagent un même rythme

Malgré leurs différences, des dizaines de langues parlées à travers le monde semblent battre selon une même cadence d’environ deux secondes.

Des chercheurs ont analysé des enregistrements dans 48 langues provenant de tous les continents habités. Leur travail, publié dans les Annals of the New York Academy of Sciences, porte sur plus de 100 000 intervalles. Le résultat est étonnamment stable : leur durée médiane tourne autour de deux secondes, quelle que soit la famille de langues ou la personne qui parle.

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Pour comprendre ce que les scientifiques ont mesuré, il ne faut pas compter les mots ou les syllabes. Ils ont découpé la parole en séquences sonores séparées par des silences. Chaque mesure correspond au temps séparant le début d’une séquence du début de la suivante. Cette méthode permet d’étudier une cadence globale sans dépendre de la grammaire d’une langue.

Ce choix change la comparaison. À l’échelle des syllabes ou d’autres petites unités, les langues présentent de nombreuses différences rythmiques. Sur des séquences plus longues, ces écarts deviennent nettement moins marqués. Les chercheurs obtiennent ainsi une sorte de battement moyen proche de 0,5 hertz, soit environ un cycle toutes les deux secondes.

L’équipe a ensuite appliqué une comparaison utilisée dans les recherches sur la communication animale. La cadence humaine se retrouve alors dans une plage déjà observée chez certaines espèces. Les données retenues comprennent notamment le chant de l’alouette, les vocalisations de l’otarie à fourrure du Cap et celles d’un poisson appelé corb commun.

L’étude porte sur l’organisation temporelle des sons. Elle indique que la parole humaine n’occupe pas une catégorie à part lorsque son rythme est mesuré de cette manière. Des contraintes biologiques partagées pourraient donc contribuer à fixer cette échelle de temps.

La respiration constitue une piste. Une personne ne peut pas produire une séquence vocale indéfiniment sans reprendre de l’air, ce qui impose naturellement des limites. Les auteurs évoquent également la mémoire de travail, cette capacité du cerveau à conserver brièvement des informations pendant qu’il les traite. Ces explications restent des hypothèses et l’étude ne permet pas de trancher entre elles.

Les enregistrements proviennent du corpus DoReCo, consacré notamment à des langues peu documentées. Ce choix élargit fortement l’échantillon au-delà des langues souvent étudiées en laboratoire. La régularité observée persiste malgré cette diversité, ce qui permet désormais de comparer plus directement la parole humaine aux rythmes vocaux d’autres espèces.