🧪 Máquinas poderão montar moléculas como peças de Lego

Um novo método transforma a fabricação de pequenas moléculas na montagem repetitiva de blocos, que pode ser confiada a máquinas.

Fabricar uma molécula orgânica exige escolher várias reações e depois adaptar as operações a cada etapa. Martin D. Burke, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, propõe outra lógica. Sua abordagem, apresentada na Science, baseia-se em elementos preparados antecipadamente e montados sucessivamente.

Uma molécula à base de carbono.

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Para entender, muitas moléculas orgânicas possuem uma estrutura formada por átomos de carbono ligados entre si. O método, chamado « blocc chemistry », busca construir essa estrutura em etapas repetidas. Cada « blocc » fornece uma parte da molécula futura. Uma mesma família de reações permite então ligar esses fragmentos por ligações carbono-carbono.

Essa repetição muda a maneira de conceber a automação. Um robô não precisa mais reproduzir toda a diversidade de gestos e métodos usados por um químico. Ele pode encadear um conjunto mais limitado de operações padronizadas, especialmente a montagem e a purificação entre duas etapas.

A ideia já não é apenas teórica. Mais de 300 blocos moleculares desenvolvidos em torno dessa abordagem estão disponíveis. Eles já foram utilizados por centenas de laboratórios para fabricar medicamentos, produtos destinados à agricultura, sondas de diagnóstico ou ainda materiais.

O interesse vai além da velocidade de fabricação: uma química mais repetitiva também produz dados mais bem estruturados para os sistemas de inteligência artificial. Eles podem propor montagens, fazê-las ser fabricadas automaticamente e depois explorar os resultados obtidos para orientar os testes seguintes. Trabalhos anteriores já associaram esse método à IA para buscar novos materiais orgânicos.

Na prática, isso poderia reduzir uma dificuldade frequente da pesquisa: uma molécula interessante no computador ainda precisa ser realmente fabricada e testada. Uma máquina capaz de montar rapidamente blocos disponíveis encurtaria essa etapa. A abordagem poderia ser usada para explorar moléculas destinadas a medicamentos, células solares ou outros materiais funcionais.

Essa facilidade de acesso também levanta uma questão de segurança. Uma fabricação molecular mais automatizada poderia permitir que mais pessoas criassem novos compostos. Burke propõe, portanto, salvaguardas, incluindo a detecção automática de moléculas potencialmente perigosas e controles independentes dos sistemas utilizados.

O Molecule Maker Lab criou um grupo internacional reunindo, entre outras áreas, química, medicina, inteligência artificial, indústria e ensino. Suas primeiras discussões estão previstas para agosto de 2026. Um relatório conjunto sobre as regras a serem adotadas é esperado no início de 2027.