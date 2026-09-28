🌿 Eis com que a humanidade se drogava há 25 mil anos

Dentes profundamente desgastados preservaram o rastro de um hábito psicoativo praticado por caçadores-coletores há 25 mil anos.

A descoberta vem da ilha de Sulawesi, na Indonésia. Os pesquisadores estudaram os restos mortais de duas pessoas que viveram muito antes da agricultura nessa região. A mais antiga viveu entre 25 mil e 16 mil anos atrás. A segunda viveu entre 7.600 e 6.300 anos atrás.

Semente de noz-de-areca descascada segurada em uma mão.

Crédito: Adam Brumm

Seus dentes apresentavam sulcos profundos, arredondados e muito incomuns. A equipe investigou qual gesto repetido poderia produzir esse tipo de desgaste. Concluiu que essas pessoas costumavam manter e chupar no interior da boca nozes-de-areca inteiras. Trata-se das sementes da palmeira Areca catechu, ainda consumidas atualmente em várias regiões da Ásia e do Pacífico.

Por que essa semente pode agir sobre o cérebro? Ela contém arecolina, uma substância que altera a atividade do sistema nervoso. Hoje, a noz-de-areca geralmente é preparada com cal, o que intensifica e acelera alguns de seus efeitos. Os habitantes pré-históricos de Sulawesi parecem ter usado um método muito mais simples: chupavam a semente diretamente.

Os pesquisadores verificaram que esse gesto realmente podia liberar arecolina. Nozes foram colocadas em saliva artificial, e o líquido obtido foi testado em laboratório. A quantidade liberada era suficiente para agir sobre proteínas envolvidas na atividade nervosa. Mais convincente ainda, análises encontraram arecolina nos tecidos dentários das pessoas estudadas.

Essa prática provavelmente não era isenta de consequências. Por permanecerem contra os dentes, as sementes duras e abrasivas escavaram sua superfície. Em alguns indivíduos, o desgaste podia chegar a expor a parte interna do dente. Isso devia tornar a alimentação dolorosa e favorecer infecções.

Um paradoxo pode explicar por que o hábito persistia apesar desses danos. A arecolina também tem efeito contra a dor, e as populações antigas de Sulawesi sofriam frequentemente de problemas dentários. Os pesquisadores consideram, portanto, que a noz pode ter sido usada para aliviar dores de dente. A longo prazo, porém, seu uso podia agravar o estado da boca.

Essa descoberta recua significativamente a data mais antiga conhecida do uso regular da noz-de-areca. As evidências arqueológicas anteriores geralmente situavam essa prática muito mais tarde, especialmente porque as sementes raramente se conservam por milênios. Os dentes fornecem aqui um vestígio físico duradouro de um comportamento que, de outra forma, teria desaparecido.

Ainda resta saber até onde esse hábito remonta e como ele se disseminou. Os pesquisadores consideram que ele pode constituir a evidência mais antiga conhecida do uso regular de uma planta psicoativa. Outros restos humanos que apresentem o mesmo desgaste dentário poderão agora ser procurados em coleções arqueológicas do Sudeste Asiático.