🪐 Uma imensa estrutura de dez lados aparece no polo sul de Saturno

Saturno acaba de revelar uma nova curiosidade: uma gigantesca figura de dez lados está se desenhando em sua atmosfera, ao redor do polo sul.

Saturno é um planeta gigante composto principalmente por gás. A forma observada corresponde a uma imensa onda atmosférica presa em uma faixa de ventos muito rápidos. Vista de cima do polo, essa onda desenha dez lados, daí seu nome de decágono.

Saturno observado pelo Hubble em 29 de agosto de 2025, com uma vista do polo sul mostrando a onda atmosférica de dez lados.

Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; processamento: A. Pagan.

A descoberta lembra imediatamente outra particularidade de Saturno. Seu polo norte é cercado por um famoso hexágono, uma estrutura de seis lados observada há mais de 40 anos. Os astrônomos procuravam havia muito tempo um fenômeno comparável no hemisfério sul, sem encontrá-lo. As imagens da sonda Cassini, obtidas até 2017, não haviam revelado, em particular, nenhuma estrutura duradoura desse tipo.

A situação mudou com novas observações. Astrônomos amadores identificaram em 2024 uma leve ondulação ao redor do polo sul. Os pesquisadores então examinaram imagens do telescópio espacial Hubble. Descobriram que a forma já era perceptível em 2023 e depois se tornava mais nítida ao longo das observações realizadas até 2025.

Esse decágono, portanto, não parece ser apenas uma disposição passageira de algumas nuvens. O Hubble observa Saturno em vários comprimentos de onda, que permitem examinar diferentes altitudes de sua atmosfera. A forma aparece em vários desses níveis. A onda, portanto, se estende verticalmente pela atmosfera e acompanha uma poderosa faixa de ventos.

Vista do polo sul de Saturno pelo Hubble em um filtro infravermelho, na qual o decágono atmosférico é claramente visível.

Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; processamento: A. Pagan.

Outra diferença em relação ao hexágono do norte: o novo padrão parece continuar evoluindo. As observações indicam que ele se fortaleceu desde 2023. Os pesquisadores não sabem exatamente quando ele surgiu, pois o polo sul era difícil de observar da Terra nos anos anteriores. Sua formação pode ter ocorrido, portanto, entre as últimas observações da Cassini e seu retorno ao campo de visão dos telescópios terrestres.

Ainda é preciso entender por que os ventos de Saturno assumem uma forma geométrica tão regular. Uma faixa de ventos pode ondular em vez de seguir perfeitamente um círculo. Em determinadas condições, essas ondulações podem formar vários segmentos grandes. Os modelos terão agora de explicar por que dez lados aparecem no sul, enquanto seis persistem há décadas no norte.

Os pesquisadores continuarão acompanhando o decágono com o Hubble e também pretendem estudá-lo com o telescópio espacial James-Webb. As próximas observações permitirão verificar se seus dez lados permanecem estáveis, se deslocam ou acabam desaparecendo. Elas também ajudarão a determinar se essa nova estrutura pode durar várias décadas, como o hexágono do polo norte.