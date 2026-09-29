🌍 A crosta terrestre se desprende sob a Itália

Sob a Itália, uma parte profunda da crosta terrestre parece estar se desprendendo gradualmente, com efeitos visíveis até a superfície.

Os Apeninos atravessam a península italiana por cerca de 1.200 km. Essa cadeia montanhosa apresenta há muito tempo um comportamento surpreendente. Seu centro se distende, enquanto sua borda oriental continua sofrendo compressão. Algumas áreas se elevam, outras baixam, e os terremotos também registram esses movimentos opostos.

Mapa orográfico e hidrográfico mostrando as subdivisões da cadeia dos Apeninos.

Crédito: Gaëlix / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Para entender o que acontece, pesquisadores reuniram vários tipos de observações. Eles utilizaram especialmente os deslocamentos medidos por GPS, as deformações detectadas por radar a partir de satélites e os dados fornecidos pelos terremotos. Cada método fornece informações sobre uma parte diferente da estrutura e de seus movimentos.

O conjunto traça um cenário em que a parte inferior da crosta se separa da parte situada acima. Essa rocha profunda, mais densa, desce então em direção ao manto, a camada terrestre localizada sob a crosta. Os geólogos chamam esse fenômeno de delaminação.

Mas o desprendimento não ocorre em toda parte ao mesmo tempo. Ele avança segundo uma frente que se desloca lentamente para leste, em direção ao Adriático. Esse avanço lembra a abertura de um zíper, daí a expressão «descolamento» usada para descrever o mecanismo.

Esse movimento profundo permite relacionar várias observações que pareciam contraditórias. Quando os materiais densos afundam, modificam as forças exercidas sobre a crosta acima. Ela pode então se distender em uma zona e continuar comprimida em outra, sem que esses dois comportamentos sejam incompatíveis.

A história dos Apeninos também ajuda a compreender essa situação. A cadeia se formou quando movimentos tectônicos aproximaram e espessaram porções da crosta durante milhões de anos. Posteriormente, parte das rochas que mergulhavam em profundidade recuou, favorecendo a abertura do mar Tirreno e a distensão da região situada atrás da cadeia.

O interesse deste estudo vai além do caso italiano. Os pesquisadores dispõem aqui de um exemplo atual em que um mecanismo profundo pode ser comparado a deslocamentos medidos na superfície. As próximas observações permitirão, especialmente, acompanhar o deslocamento da frente de desprendimento e relacionar melhor essa evolução às deformações e aos terremotos dos Apeninos.