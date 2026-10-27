🌍 O núcleo da Terra está vazando, a prova na lava dos vulcões

O coração do nosso planeta estaria deixando escapar um elemento aprisionado há bilhões de anos, que acaba vindo à tona pelos vulcões.

Para entender, é preciso voltar ao nascimento da Terra. Nosso planeta era então, em grande parte, coberto por um oceano de rocha derretida. Ao esfriar, esse material formou o manto, a espessa camada situada entre a crosta terrestre e o núcleo metálico.

A Terra em corte.

A Terra em corte.
Imagem: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Ainda hoje, rochas sobem às vezes das profundezas e alimentam vulcões. Algumas lavas, especialmente na Islândia e na ilha de Baffin, no Ártico canadense, possuem uma composição química surpreendente. Elas contêm uma proporção anormalmente baixa de uma forma particular de hidrogênio: o deutério.

O hidrogênio existe, de fato, em várias formas. A mais comum é muito leve. O deutério é um pouco mais pesado, pois seu núcleo possui um nêutron adicional. Ao comparar suas proporções nas rochas, os pesquisadores podem encontrar pistas sobre a origem de seu material.

Havia duas explicações para essas lavas incomuns. A primeira supunha que sua composição havia sido fixada desde a formação do manto, quando o oceano de rocha derretida se solidificou. A segunda propunha que hidrogênio antigo escaparia do núcleo metálico para chegar ao manto ao longo do tempo.

Modelo esquemático da origem das anomalias detectadas.

Modelo esquemático da origem das anomalias detectadas.

Para diferenciá-las, uma equipe de pesquisadores simulou as condições que reinavam no interior da jovem Terra. Os cálculos mostram que o resfriamento do oceano de magma, por si só, não basta para explicar as baixas quantidades de deutério medidas em algumas lavas.

Outro indício aponta na mesma direção: essas rochas às vezes apresentam uma proporção incomum de hélio-3, uma forma rara de hélio que pode ter sido preservada nas profundezas da Terra desde sua origem. A associação dessas duas assinaturas torna mais convincente a hipótese de uma contribuição vinda do núcleo.

Se esse vazamento existir, ele pode estar ocorrendo há bilhões de anos. Os pesquisadores agora precisam entender como o hidrogênio atravessaria essa fronteira situada a milhares de quilômetros sob nossos pés. A história química da Terra pode, assim, estar ligada a trocas profundas.