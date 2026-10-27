🌍 O núcleo da Terra está vazando, a prova na lava dos vulcões

O coração do nosso planeta estaria deixando escapar um elemento aprisionado há bilhões de anos, que acaba vindo à tona pelos vulcões.

Para entender, é preciso voltar ao nascimento da Terra. Nosso planeta era então, em grande parte, coberto por um oceano de rocha derretida. Ao esfriar, esse material formou o manto, a espessa camada situada entre a crosta terrestre e o núcleo metálico.

A Terra em corte.

Imagem: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Ainda hoje, rochas sobem às vezes das profundezas e alimentam vulcões. Algumas lavas, especialmente na Islândia e na ilha de Baffin, no Ártico canadense, possuem uma composição química surpreendente. Elas contêm uma proporção anormalmente baixa de uma forma particular de hidrogênio: o deutério.

O hidrogênio existe, de fato, em várias formas. A mais comum é muito leve. O deutério é um pouco mais pesado, pois seu núcleo possui um nêutron adicional. Ao comparar suas proporções nas rochas, os pesquisadores podem encontrar pistas sobre a origem de seu material.

Havia duas explicações para essas lavas incomuns. A primeira supunha que sua composição havia sido fixada desde a formação do manto, quando o oceano de rocha derretida se solidificou. A segunda propunha que hidrogênio antigo escaparia do núcleo metálico para chegar ao manto ao longo do tempo.

Modelo esquemático da origem das anomalias detectadas.

Para diferenciá-las, uma equipe de pesquisadores simulou as condições que reinavam no interior da jovem Terra. Os cálculos mostram que o resfriamento do oceano de magma, por si só, não basta para explicar as baixas quantidades de deutério medidas em algumas lavas.

Outro indício aponta na mesma direção: essas rochas às vezes apresentam uma proporção incomum de hélio-3, uma forma rara de hélio que pode ter sido preservada nas profundezas da Terra desde sua origem. A associação dessas duas assinaturas torna mais convincente a hipótese de uma contribuição vinda do núcleo.

Se esse vazamento existir, ele pode estar ocorrendo há bilhões de anos. Os pesquisadores agora precisam entender como o hidrogênio atravessaria essa fronteira situada a milhares de quilômetros sob nossos pés. A história química da Terra pode, assim, estar ligada a trocas profundas.