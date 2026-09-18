🧬 Após a obesidade, algumas células guardam a memória do peso

Uma perda de peso não recolocaria imediatamente todas as células do tecido adiposo em seu estado anterior à obesidade.

Pesquisadores japoneses observaram esse fenômeno em camundongos que se tornaram obesos devido a uma alimentação rica em gorduras. Após 12 semanas, os animais receberam uma alimentação com menos gordura durante seis semanas. Seu peso diminuiu, mas algumas células imunes do tecido adiposo conservaram vestígios biológicos da obesidade passada.

Algumas pessoas afirmam ganhar peso mais facilmente que outras... Uma explicação na memória do peso?

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Essas células, chamadas macrófagos, desempenham principalmente o papel de agentes de limpeza. No tecido adiposo, elas recolhem e eliminam células mortas. Esse trabalho é particularmente importante após um ganho de peso, pois as células adiposas aumentam de tamanho e algumas acabam morrendo.

A equipe descobriu que a obesidade modificava a maneira como os macrófagos preparavam as instruções necessárias ao seu funcionamento. Uma célula começa copiando parte de seu DNA na forma de RNA. Antes de utilizar essa cópia, ela remove alguns trechos e monta os que conserva. Essa etapa é chamada de splicing.

Após a perda de peso, 51,9% dos genes cuja montagem havia sido modificada durante a obesidade ainda apresentavam essas alterações. Em outras palavras, os macrófagos continuavam produzindo algumas instruções de maneira diferente. Os pesquisadores falam em uma memória celular, pois o vestígio da obesidade persistia após o emagrecimento.

É aqui que entra a CWC22. Essa proteína normalmente ajuda a célula a montar corretamente suas cópias de RNA. Quando esse sistema funcionava mal, uma instrução importante era preparada de forma incorreta. Os macrófagos se tornavam então menos eficientes para absorver e eliminar as células mortas presentes no tecido adiposo.

Esse defeito tinha outra consequência. Ao limpar as células mortas, os macrófagos contribuem para disponibilizar inosina, uma pequena molécula que favorece a liberação das gorduras armazenadas. Com o funcionamento perturbado da CWC22, essa limpeza diminuía, assim como a quantidade de inosina disponível. Nos camundongos envolvidos, a perda de gordura se tornava mais difícil.

Os pesquisadores tentaram então corrigir diretamente uma dessas instruções montadas de forma incorreta. Eles utilizaram uma molécula curta projetada para agir sobre o RNA. A limpeza das células mortas melhorou, mais inosina voltou a ficar disponível e os camundongos perderam mais gordura. Portanto, parte dessa memória celular pode ser modificada experimentalmente.

Em humanos, os resultados ainda são preliminares. Os pesquisadores compararam amostras de tecido adiposo de pessoas magras e de pessoas com obesidade. A CWC22 estava menos presente no núcleo dos macrófagos do segundo grupo. A equipe agora precisa verificar se essas alterações também persistem após um emagrecimento.