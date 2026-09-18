🧬 Nach einer Adipositas behalten manche Zellen das Gewicht im Gedächtnis

Ein Gewichtsverlust würde nicht sofort alle Zellen des Fettgewebes in ihren Zustand vor der Adipositas zurückversetzen.

Japanische Forschende beobachteten dieses Phänomen bei Mäusen, die durch eine fettreiche Ernährung adipös gemacht worden waren. Nach zwölf Wochen erhielten die Tiere sechs Wochen lang eine weniger fettreiche Ernährung. Ihr Gewicht nahm ab, doch bestimmte Immunzellen ihres Fettgewebes bewahrten biologische Spuren der früheren Adipositas.

Manche Menschen geben an, leichter zuzunehmen als andere ... Eine Erklärung im Gewichtsgedächtnis?

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Diese als Makrophagen bezeichneten Zellen übernehmen unter anderem die Aufgabe von Reinigungskräften. Im Fettgewebe nehmen sie abgestorbene Zellen auf und beseitigen sie. Diese Arbeit ist besonders nach einer Gewichtszunahme wichtig, weil die Fettzellen größer werden und einige schließlich absterben.

Das Team entdeckte, dass die Adipositas die Art und Weise veränderte, wie Makrophagen die für ihre Funktion notwendigen Anweisungen vorbereiten. Eine Zelle beginnt damit, einen Teil ihrer DNA in Form von RNA zu kopieren. Bevor sie diese Kopie verwendet, entfernt sie bestimmte Abschnitte und setzt die verbleibenden zusammen. Dieser Vorgang wird Spleißen genannt.

Nach dem Gewichtsverlust wiesen 51,9 % der Gene, deren Zusammensetzung während der Adipositas verändert worden war, diese Veränderungen weiterhin auf. Anders gesagt: Die Makrophagen stellten bestimmte Anweisungen weiterhin anders her. Die Forschenden sprechen von einem Zellgedächtnis, weil die Spur der Adipositas nach der Gewichtsabnahme fortbestand.

Hier kommt CWC22 ins Spiel. Dieses Protein hilft der Zelle normalerweise dabei, ihre RNA-Kopien korrekt zusammenzusetzen. Wenn dieses System nicht richtig funktionierte, wurde eine wichtige Anweisung fehlerhaft vorbereitet. Die Makrophagen waren dann weniger wirksam darin, die im Fettgewebe vorhandenen abgestorbenen Zellen aufzunehmen und zu beseitigen.

Dieser Mangel hatte eine weitere Folge. Beim Beseitigen abgestorbener Zellen tragen Makrophagen dazu bei, Inosin verfügbar zu machen, ein kleines Molekül, das die Freisetzung gespeicherter Fette fördert. Bei einer gestörten Funktion von CWC22 nahm diese Reinigung ab, ebenso wie die verfügbare Menge an Inosin. Bei den betroffenen Mäusen wurde der Fettverlust dadurch schwieriger.

Anschließend versuchten die Forschenden, eine dieser fehlerhaft zusammengesetzten Anweisungen direkt zu korrigieren. Sie verwendeten ein kurzes Molekül, das gezielt auf die RNA einwirken sollte. Die Beseitigung abgestorbener Zellen verbesserte sich, mehr Inosin wurde wieder verfügbar und die Mäuse verloren mehr Fett. Ein Teil dieses Zellgedächtnisses kann demnach experimentell verändert werden.

Beim Menschen sind die Ergebnisse noch vorläufig. Die Forschenden verglichen Proben von Fettgewebe schlanker Menschen mit Proben von Menschen mit Adipositas. In der zweiten Gruppe war CWC22 im Zellkern der Makrophagen weniger stark vorhanden. Nun muss das Team prüfen, ob diese Veränderungen auch nach einer Gewichtsabnahme fortbestehen.