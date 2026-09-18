🧬 Después de la obesidad, algunas células conservan la memoria del peso

La pérdida de peso no devolvería inmediatamente a todas las células del tejido adiposo al estado que tenían antes de la obesidad.

Unos investigadores japoneses observaron este fenómeno en ratones a los que se les provocó obesidad mediante una dieta rica en grasas. Después de 12 semanas, los animales recibieron una dieta con menos grasas durante seis semanas. Su peso disminuyó, pero algunas células inmunitarias de su tejido adiposo conservaron huellas biológicas de la obesidad pasada.

Algunas personas afirman que aumentan de peso más fácilmente que otras... ¿Una explicación en la memoria del peso?

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Estas células, llamadas macrófagos, desempeñan principalmente el papel de agentes de limpieza. En el tejido adiposo, recuperan y eliminan las células muertas. Este trabajo es especialmente importante después de un aumento de peso, porque las células grasas aumentan de tamaño y algunas terminan muriendo.

El equipo descubrió que la obesidad modificaba la forma en que los macrófagos preparan las instrucciones necesarias para su funcionamiento. Una célula comienza copiando una parte de su ADN en forma de ARN. Antes de utilizar esta copia, elimina algunos fragmentos y ensambla los que conserva. Esta etapa se denomina empalme.

Después de la pérdida de peso, el 51,9 % de los genes cuyo ensamblaje había sido modificado durante la obesidad aún presentaba esos cambios. En otras palabras, los macrófagos seguían fabricando algunas instrucciones de manera diferente. Los investigadores hablan de una memoria celular, porque la huella de la obesidad persistía después del adelgazamiento.

Aquí es donde interviene CWC22. Esta proteína ayuda normalmente a la célula a ensamblar correctamente sus copias de ARN. Cuando este sistema funcionaba mal, una instrucción importante se preparaba de forma incorrecta. Los macrófagos se volvían entonces menos eficaces para absorber y eliminar las células muertas presentes en el tejido adiposo.

Este defecto tenía otra consecuencia. Al limpiar las células muertas, los macrófagos contribuyen a que esté disponible la inosina, una pequeña molécula que favorece la liberación de las grasas almacenadas. Cuando el funcionamiento de CWC22 estaba alterado, esta limpieza disminuía, al igual que la cantidad de inosina disponible. En los ratones afectados, la pérdida de grasa se volvía más difícil.

A continuación, los investigadores intentaron corregir directamente una de esas instrucciones ensambladas incorrectamente. Utilizaron una molécula corta diseñada para actuar sobre el ARN. La limpieza de las células muertas mejoró, volvió a estar disponible una mayor cantidad de inosina y los ratones perdieron más grasa. Por tanto, una parte de esta memoria celular puede modificarse experimentalmente.

En los seres humanos, los resultados aún son preliminares. Los investigadores compararon muestras de tejido adiposo de personas delgadas y de personas con obesidad. CWC22 estaba menos presente en el núcleo de los macrófagos del segundo grupo. Ahora el equipo debe comprobar si estas modificaciones también persisten después de un adelgazamiento.