🛰️ Dois satélites gêmeos filmados durante sua destruição na atmosfera

Dois satélites gêmeos foram acompanhados segundo a segundo durante sua destruição na atmosfera terrestre.

Eles se chamavam Samba e Tango e pertenciam à Cluster, uma missão da Agência Espacial Europeia lançada em 2000. Os quatro veículos dessa missão estudavam o ambiente magnético da Terra. Após 26 anos de atividade, seu fim de vida tornou-se uma experiência científica por si só.

Ilustração artística da constelação Cluster voando em formação ao redor da Terra.

Crédito: ESA

Para entender o interesse da operação, é preciso observar o que acontece com um satélite quando ele reentra. Em velocidade muito alta, o ar à sua frente aquece intensamente e o veículo começa a se fragmentar. Algumas peças desaparecem, enquanto outras podem resistir por mais tempo. Os modelos atuais preveem esse processo, mas as observações diretas continuam raras.

Por isso, a ESA preparou as órbitas dos quatro satélites Cluster para provocar sua reentrada sobre uma área isolada do Pacífico Sul. Manobras realizadas muito antes da queda posicionaram suas trajetórias de modo a tornar a reentrada previsível.

Samba reentrou na atmosfera em 31 de agosto de 2026, seguido por Tango em 1º de setembro. Um avião partindo de Tonga posicionou-se sob suas trajetórias. A bordo, a equipe ROSIE dispunha de 30 instrumentos, incluindo câmeras capazes de observar diferentes partes da radiação emitida durante a destruição.

Os pesquisadores acompanharam os dois satélites durante cerca de 50 segundos, em média. No caso de Tango, o piloto chegou a inclinar o avião no momento certo para prolongar a observação.

Fragmentos luminosos do satélite Samba durante sua reentrada na atmosfera em 31 de agosto de 2026.

Crédito: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Fragmentos do satélite Tango observados durante sua reentrada atmosférica em 1º de setembro de 2026.

Crédito: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Essa repetição é particularmente útil porque os quatro satélites Cluster eram idênticos. Salsa já havia realizado sua reentrada em setembro de 2024, seguido por Rumba em 2025. Assim, os cientistas dispõem de várias destruições do mesmo tipo de veículo, em diferentes condições atmosféricas e trajetórias.

Essas medições devem ajudar a prever melhor quando um satélite se rompe, quais peças sobrevivem e onde podem cair. Elas também servirão para projetar veículos que se desintegrem mais facilmente ao fim da missão. A próxima etapa será a missão Draco, prevista para 2027, com mais de 200 sensores e quatro câmeras instaladas diretamente no satélite durante sua reentrada.