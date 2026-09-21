🛰️ Zwei Zwillingssatelliten bei ihrer Zerstörung in der Atmosphäre gefilmt

Zwei Zwillingssatelliten wurden Sekunde für Sekunde während ihrer Zerstörung in der Erdatmosphäre verfolgt.

Sie hießen Samba und Tango und gehörten zu Cluster, einer Mission der Europäischen Weltraumorganisation, die 2000 gestartet wurde. Die vier Raumfahrzeuge dieser Mission untersuchten die magnetische Umgebung der Erde. Nach 26 Jahren im Einsatz ist ihr Lebensende zu einem eigenständigen wissenschaftlichen Experiment geworden.

Künstlerische Darstellung der Cluster-Konstellation im Formationsflug um die Erde.

Bild: ESA

Um die Bedeutung der Operation zu verstehen, muss man betrachten, was mit einem Satelliten geschieht, wenn er wieder eintritt. Bei sehr hoher Geschwindigkeit erhitzt sich die Luft vor ihm stark und das Raumfahrzeug beginnt zu zerbrechen. Einige Teile verschwinden, andere können länger standhalten. Die heutigen Modelle sagen diesen Prozess voraus, doch direkte Beobachtungen sind nach wie vor selten.

Die ESA bereitete daher die Umlaufbahnen der vier Cluster-Satelliten so vor, dass ihr Wiedereintritt über einem abgelegenen Gebiet des Südpazifiks stattfand. Lange vor dem Absturz durchgeführte Manöver brachten ihre Flugbahnen in eine Lage, die den Wiedereintritt vorhersehbar machte.

Samba trat am 31. August 2026 in die Atmosphäre ein, Tango folgte am 1. September. Ein von Tonga gestartetes Flugzeug positionierte sich unter ihrer Flugbahn. An Bord verfügte das ROSIE-Team über 30 Instrumente, darunter Kameras, die verschiedene Bereiche der während der Zerstörung ausgesandten Strahlung beobachten konnten.

Die Forschenden verfolgten die beiden Satelliten im Durchschnitt etwa 50 Sekunden lang. Bei Tango neigte der Pilot das Flugzeug im richtigen Moment sogar, um die Beobachtung zu verlängern.

Leuchtende Fragmente des Satelliten Samba während seines Wiedereintritts in die Atmosphäre am 31. August 2026.

Bild: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Fragmente des Satelliten Tango, die während seines Wiedereintritts in die Atmosphäre am 1. September 2026 beobachtet wurden.

Bild: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Diese Wiederholung ist besonders nützlich, weil die vier Cluster-Satelliten identisch waren. Salsa war bereits im September 2024 wieder eingetreten, Rumba folgte 2025. Die Wissenschaftler verfügen damit über mehrere Zerstörungen desselben Raumfahrzeugtyps unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen und auf unterschiedlichen Flugbahnen.

Diese Messungen sollen helfen, besser vorherzusagen, wann ein Satellit zerbricht, welche Teile überleben und wo sie möglicherweise aufschlagen. Sie werden auch dazu beitragen, Raumfahrzeuge zu entwickeln, die sich am Ende ihrer Mission leichter auflösen. Der nächste Schritt wird die für 2027 geplante Draco-Mission sein, mit mehr als 200 Sensoren und vier Kameras, die während des Wiedereintritts direkt im Satelliten installiert sind.