🛰️ Dos satélites gemelos grabados durante su destrucción en la atmósfera

Dos satélites gemelos fueron seguidos segundo a segundo durante su destrucción en la atmósfera terrestre.

Se llamaban Samba y Tango y pertenecían a Cluster, una misión de la Agencia Espacial Europea lanzada en 2000. Los cuatro vehículos de esta misión estudiaban el entorno magnético de la Tierra. Tras 26 años de actividad, el final de su vida útil se convirtió en un experimento científico por derecho propio.

Representación artística de la constelación Cluster volando en formación alrededor de la Tierra.

Crédito: ESA

Para comprender el interés de la operación, hay que observar qué le ocurre a un satélite cuando vuelve a entrar en la atmósfera. A una velocidad muy elevada, el aire situado delante de él se calienta intensamente y el vehículo comienza a fragmentarse. Algunas piezas desaparecen, mientras que otras pueden resistir durante más tiempo. Los modelos actuales predicen este proceso, pero las observaciones directas siguen siendo poco frecuentes.

Por ello, la ESA preparó las órbitas de los cuatro satélites Cluster para provocar su reentrada sobre una zona aislada del Pacífico Sur. Unas maniobras realizadas mucho antes de la caída colocaron sus trayectorias de manera que la reentrada fuera predecible.

Samba reentró en la atmósfera el 31 de agosto de 2026, y Tango lo hizo el 1 de septiembre. Un avión procedente de Tonga se situó bajo sus trayectorias. A bordo, el equipo ROSIE disponía de 30 instrumentos, entre ellos cámaras capaces de observar distintas partes de la radiación emitida durante la destrucción.

Los investigadores siguieron ambos satélites durante unos 50 segundos de media. En el caso de Tango, el piloto incluso inclinó el avión en el momento adecuado para prolongar la observación.

Fragmentos luminosos del satélite Samba durante su reentrada en la atmósfera el 31 de agosto de 2026.

Crédito: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Fragmentos del satélite Tango observados durante su reentrada atmosférica el 1 de septiembre de 2026.

Crédito: ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Esta repetición resulta especialmente útil porque los cuatro satélites Cluster eran idénticos. Salsa ya había efectuado su reentrada en septiembre de 2024, y Rumba lo hizo en 2025. Así, los científicos disponen de varias destrucciones del mismo tipo de vehículo, en condiciones atmosféricas y trayectorias diferentes.

Estas mediciones deberían ayudar a predecir mejor cuándo se rompe un satélite, qué piezas sobreviven y dónde podrían caer. También servirán para diseñar vehículos que se desintegren más fácilmente al final de su misión. El siguiente paso será la misión Draco, prevista para 2027, con más de 200 sensores y cuatro cámaras instaladas directamente en el satélite durante su reentrada.