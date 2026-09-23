🪐 Une immense structure à dix côtés apparaît au pôle sud de Saturne

Saturne vient de dévoiler une nouvelle curiosité : une gigantesque figure à dix côtés se dessine dans son atmosphère, autour du pôle sud.

Saturne est une planète géante principalement composée de gaz. La forme observée correspond à une immense onde atmosphérique prise dans une bande de vents très rapides. Vue depuis le dessus du pôle, cette onde dessine dix côtés, d’où son nom de décagone.

Saturne observée par Hubble le 29 août 2025, avec une vue du pôle sud montrant l’onde atmosphérique à dix côtés.

Crédit : NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong ; traitement : A. Pagan.

La découverte rappelle immédiatement une autre particularité de Saturne. Son pôle nord est entouré par un célèbre hexagone, une structure à six côtés observée depuis plus de 40 ans. Les astronomes cherchaient depuis longtemps un phénomène comparable dans l’hémisphère sud, sans en trouver. Les images de la sonde Cassini, prises jusqu’en 2017, n’avaient notamment révélé aucune structure durable de ce type.

La situation a changé avec de nouvelles observations. Des astronomes amateurs ont repéré en 2024 une légère ondulation autour du pôle sud. Les chercheurs ont alors examiné des images du télescope spatial Hubble. Ils ont découvert que la forme était déjà perceptible en 2023, puis devenait plus nette au fil des observations réalisées jusqu’en 2025.

Ce décagone ne semble donc pas être une simple disposition passagère de quelques nuages. Hubble observe Saturne dans plusieurs longueurs d’onde, qui permettent de regarder différentes altitudes de son atmosphère. La forme apparaît à plusieurs de ces niveaux. L’onde s’étend donc verticalement dans l’atmosphère et accompagne une puissante bande de vents.

Vue du pôle sud de Saturne par Hubble dans un filtre infrarouge, où le décagone atmosphérique est clairement visible.

Crédit : NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong ; traitement : A. Pagan.

Autre différence avec l’hexagone du nord : le nouveau motif semble encore évoluer. Les observations indiquent qu’il s’est renforcé depuis 2023. Les chercheurs ne savent pas précisément quand il est apparu, car le pôle sud était difficile à observer depuis la Terre durant les années précédentes. Sa formation pourrait donc s’être produite entre les dernières observations de Cassini et son retour dans le champ des télescopes terrestres.

Reste à comprendre pourquoi les vents de Saturne prennent une forme géométrique aussi régulière. Une bande de vents peut onduler au lieu de suivre parfaitement un cercle. Dans certaines conditions, ces ondulations peuvent former plusieurs grands segments. Les modèles devront désormais expliquer pourquoi dix côtés apparaissent au sud, alors que six persistent depuis des décennies au nord.

Les chercheurs vont continuer à suivre le décagone avec Hubble et souhaitent également l’étudier avec le télescope spatial James-Webb. Les prochaines observations permettront de voir si ses dix côtés restent stables, se déplacent ou finissent par disparaître. Elles aideront aussi à déterminer si cette nouvelle structure peut durer plusieurs décennies, comme l’hexagone du pôle nord.