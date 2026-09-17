🏺 Ele cava para construir um terraço e descobre um tesouro viking histórico

Uma simples instalação de um terraço em um jardim dinamarquês levou à descoberta de 18,5 kg de prata com mais de mil anos.

O proprietário, que deseja permanecer anônimo, trabalhava em seu jardim em Rebild, no norte da Dinamarca. Após cerca de meia hora, seu garfo bateu em algo incomum. A princípio, ele pensou que fosse ferro velho ou um pedaço de cerca. Ao remover a terra com as mãos, descobriu joias, moedas e lingotes de prata.

Moedas, fragmentos de moedas e outros objetos de prata provenientes do tesouro viking de Rebild.

Crédito: Nordjyske Museer.

Os arqueólogos do Nordjyske Museer já catalogaram cerca de 700 objetos e fragmentos. Sua massa total chega a 18,5 kg. Segundo o museu, trata-se do maior tesouro de prata conhecido na Dinamarca do período viking. O recorde anterior, o tesouro de Terslev, pesava cerca de 6,5 kg.

Uma parte do depósito ainda conservava sua organização original. Cerca de 320 moedas, representando 6,4 kg de prata, estavam em um recipiente de terracota. O restante estava espalhado ao redor. O conjunto inclui, entre outros itens, lingotes, braceletes, 47 moedas inteiras, fragmentos de moedas e um pequeno pingente representando o martelo de Thor.

Uma parte do tesouro de prata viking de Rebild ainda contida no recipiente de terracota onde havia sido enterrada.

Crédito: Nordjyske Museer.

Algumas moedas vêm do mundo islâmico, outras da Inglaterra. Duas moedas inglesas foram cunhadas durante o reinado de Eduardo, o Velho, que governou de 899 a 924. Elas permitem estabelecer um limite: o tesouro não pode ter sido enterrado antes de sua entrada em circulação.

Em um lingote, os pesquisadores também identificaram runas. A inscrição poderia ser lida como «hutu», mas seu significado permanece desconhecido. Ela poderia corresponder a um nome, a uma marca de propriedade ou a outra indicação. Essa pequena gravação poderia, portanto, fornecer uma informação rara sobre a pessoa que manuseou essa prata.

Lingote de prata do tesouro viking de Rebild com uma inscrição rúnica que poderia ser lida como «hutu».

Crédito: Nordjyske Museer.

O local da descoberta, no entanto, apresenta uma dificuldade. Hoje, ele está em uma área construída, o que impede uma grande escavação arqueológica. Por enquanto, é impossível saber se o depósito ficava perto de uma habitação viking, de uma via de passagem ou simplesmente em um esconderijo isolado escolhido por sua discrição.

O tesouro deverá agora ser avaliado pelo Museu Nacional da Dinamarca como «danefæ», o regime dinamarquês referente a descobertas arqueológicas de valor. O Nordjyske Museer espera depois poder exibi-lo no museu viking de Fyrkat. As condições de conservação e segurança deverão ser determinadas primeiro.