🏺 Cava para instalar una terraza y descubre un tesoro vikingo histórico

La simple instalación de una terraza en un jardín danés condujo al descubrimiento de 18,5 kg de plata con más de mil años de antigüedad.

El propietario, que desea permanecer en el anonimato, trabajaba en su jardín en Rebild, en el norte de Dinamarca. Después de aproximadamente media hora, su horca chocó con algo inusual. Al principio pensó que se trataba de hierro viejo o de un trozo de valla. Al retirar la tierra con las manos, descubrió joyas, monedas y lingotes de plata.

Monedas, fragmentos de monedas y otros objetos de plata procedentes del tesoro vikingo de Rebild.

Crédito: Nordjyske Museer.

Desde entonces, los arqueólogos de Nordjyske Museer han catalogado aproximadamente 700 objetos y fragmentos. Su masa total alcanza los 18,5 kg. Según el museo, se trata del mayor tesoro de plata conocido en Dinamarca correspondiente a la época vikinga. El récord anterior, el tesoro de Terslev, pesaba aproximadamente 6,5 kg.

Una parte del depósito aún conservaba su disposición original. Unas 320 piezas, que representaban 6,4 kg de plata, se encontraban en un recipiente de terracota. El resto estaba disperso alrededor. El conjunto incluye, entre otros objetos, lingotes, brazaletes, 47 monedas enteras, fragmentos de monedas y un pequeño colgante que representa el martillo de Thor.

Una parte del tesoro vikingo de plata de Rebild todavía contenida en el recipiente de terracota donde había sido enterrada.

Crédito: Nordjyske Museer.

Algunas monedas proceden del mundo islámico y otras de Inglaterra. Dos monedas inglesas fueron acuñadas durante el reinado de Eduardo el Viejo, rey entre 899 y 924. Permiten establecer un límite: el tesoro no pudo haber sido enterrado antes de que entraran en circulación.

Los investigadores también encontraron runas en un lingote. La inscripción podría leerse «hutu», pero su significado sigue siendo desconocido. Podría corresponder a un nombre, una marca de propiedad u otra indicación. Por tanto, este pequeño grabado podría proporcionar una información poco común sobre la persona que manipuló esta plata.

Lingote de plata del tesoro vikingo de Rebild con una inscripción rúnica que podría leerse «hutu».

Crédito: Nordjyske Museer.

Sin embargo, el lugar del descubrimiento plantea una dificultad. Hoy se encuentra en una zona urbanizada, lo que impide realizar una excavación arqueológica extensa. Por ahora es imposible saber si el depósito se encontraba cerca de una vivienda vikinga, de una vía de paso o simplemente en un escondite aislado elegido por su discreción.

Ahora el tesoro debe ser evaluado por el Museo Nacional de Dinamarca en el marco del «danefæ», el régimen danés relativo a los hallazgos arqueológicos de valor. Nordjyske Museer espera poder exponerlo posteriormente en el museo vikingo de Fyrkat. Antes deberán determinarse las condiciones de conservación y seguridad.