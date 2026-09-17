🏺 Il creuse pour sa terrasse et découvre un trésor viking historique

Une simple terrasse à installer dans un jardin danois a conduit à la découverte de 18,5 kg d’argent vieux de plus de mille ans.

Le propriétaire, qui souhaite rester anonyme, travaillait dans son jardin à Rebild, dans le nord du Danemark. Après environ une demi-heure, sa fourche a heurté quelque chose d’inhabituel. Il a d’abord pensé à du vieux fer ou à un morceau de clôture. En dégageant la terre avec ses mains, il a découvert des bijoux, des monnaies et des lingots d’argent.

Monnaies, fragments de monnaies et autres objets en argent provenant du trésor viking de Rebild.

Crédit : Nordjyske Museer.

Les archéologues de Nordjyske Museer ont depuis recensé environ 700 objets et fragments. Leur masse totale atteint 18,5 kg. Il s’agit du plus grand trésor d’argent connu au Danemark pour l’époque viking, selon le musée. Le précédent record, le trésor de Terslev, pesait environ 6,5 kg.

Une partie du dépôt avait encore conservé son organisation d’origine. Environ 320 pièces, représentant 6,4 kg d’argent, se trouvaient dans un récipient en terre cuite. Le reste était dispersé autour. L’ensemble comprend notamment des lingots, des bracelets, 47 monnaies entières, des fragments de monnaies et un petit pendentif représentant le marteau de Thor.

Une partie du trésor d’argent viking de Rebild encore contenue dans le récipient en terre cuite où elle avait été enfouie.

Crédit : Nordjyske Museer.

Certaines monnaies viennent du monde islamique, d’autres d’Angleterre. Deux pièces anglaises ont été frappées sous Édouard l’Ancien, roi de 899 à 924. Elles permettent de fixer une limite : le trésor ne peut pas avoir été enfoui avant leur mise en circulation.

Sur un lingot, les chercheurs ont également repéré des runes. L’inscription pourrait se lire « hutu », mais sa signification reste inconnue. Elle pourrait correspondre à un nom, à une marque de propriété ou à une autre indication. Cette petite gravure pourrait donc fournir une information rare sur la personne ayant manipulé cet argent.

Lingot d’argent du trésor viking de Rebild portant une inscription runique qui pourrait se lire « hutu ».

Crédit : Nordjyske Museer.

Le lieu de la découverte pose cependant une difficulté. Il se trouve aujourd’hui dans une zone construite, ce qui empêche une vaste fouille archéologique. Impossible pour l’instant de savoir si le dépôt se trouvait près d’une habitation viking, d’une voie de passage ou simplement dans une cache isolée choisie pour sa discrétion.

Le trésor doit maintenant être évalué par le Musée national du Danemark au titre du « danefæ », le régime danois concernant les découvertes archéologiques de valeur. Nordjyske Museer souhaite ensuite pouvoir l’exposer au musée viking de Fyrkat. Les conditions de conservation et de sécurité devront d’abord être déterminées.