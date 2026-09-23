🌡️ A ultrapassagem do limiar climático de +1,5 °C tornou-se inevitável

O limiar climático de 1,5 °C deverá ser ultrapassado de forma duradoura no espaço de alguns anos.

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente considera agora que esta ultrapassagem é amplamente tida como inevitável com as políticas atuais e as trajetórias de curto prazo. O limiar corresponde a um aumento da temperatura média global de 1,5 °C em relação ao período anterior à industrialização.

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Um único ano acima deste valor não significa que o objetivo climático já tenha sido definitivamente ultrapassado. O ano de 2024 registou, assim, uma média superior a 1,5 °C. Para acompanhar as alterações climáticas, os cientistas analisam tendências ao longo de vários anos, pois a temperatura varia naturalmente de um ano para o outro.

O novo relatório interessa-se, portanto, pelo que acontece depois da ultrapassagem. O cenário estudado comporta três etapas, desde que se atue rapidamente: a temperatura ultrapassa 1,5 °C (agora inevitável), atinge um máximo e depois desce (se forem tomadas medidas drásticas).

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente chama a esta trajetória uma ultrapassagem temporária, ou «overshoot» em inglês.

A altura desse máximo é muito importante. No cenário mais favorável estudado, o aquecimento atingiria um pico de cerca de 1,8 °C. Outras trajetórias ultrapassam os 2 °C. Cada fração adicional de grau aumenta os riscos associados ao calor extremo, aos ecossistemas, à água, à alimentação, às infraestruturas e às zonas costeiras baixas.

A duração acima de 1,5 °C também é importante. Quanto mais este período se prolongar, maior será a probabilidade de ocorrerem alterações irreversíveis. O relatório menciona, nomeadamente, os grandes mantos de gelo, a floresta amazónica e a circulação oceânica do Atlântico (AMOC). Alguns danos também podem ultrapassar a capacidade de adaptação de populações ou ecossistemas.

Concretamente, limitar o pico exige reduções rápidas e duradouras das emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente do metano, até atingir emissões líquidas nulas. Para fazer depois baixar a temperatura, seria necessário retirar de forma duradoura mais dióxido de carbono da atmosfera do que aquele que é adicionado.

Estas remoções podem passar, nomeadamente, pelas florestas ou por processos técnicos capazes de capturar e armazenar dióxido de carbono. Quanto mais o aquecimento aumentar antes de voltar a descer, maiores serão os volumes a retirar e mais elevados serão os riscos climáticos.

O relatório insiste também na adaptação, pois alguns efeitos já estão presentes e outros surgirão antes de uma eventual descida das temperaturas. O próximo passo consiste, portanto, em atuar simultaneamente em duas frentes: reduzir o pico de aquecimento e preparar as sociedades para as condições climáticas vividas durante este período de ultrapassagem.