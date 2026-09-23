🌡️ Das Überschreiten der Klimaschwelle von +1,5 °C ist nun unvermeidlich

Die Klimaschwelle von 1,5 °C dürfte innerhalb weniger Jahre dauerhaft überschritten werden.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen geht inzwischen davon aus, dass diese Überschreitung unter den derzeitigen politischen Maßnahmen und kurzfristigen Entwicklungspfaden weithin als unvermeidlich gilt. Die Schwelle entspricht einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1,5 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit.

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Ein einzelnes Jahr über diesem Wert bedeutet nicht, dass das Klimaziel bereits endgültig überschritten ist. Das Jahr 2024 lag im Durchschnitt ebenfalls über 1,5 °C. Um den Klimawandel zu verfolgen, untersuchen Wissenschaftler Trends über mehrere Jahre, da die Temperatur von Jahr zu Jahr auf natürliche Weise schwankt.

Der neue Bericht befasst sich daher mit den Entwicklungen nach der Überschreitung. Das untersuchte Szenario umfasst drei Schritte, sofern schnell gehandelt wird: Die Temperatur überschreitet 1,5 °C (nun unvermeidlich), erreicht einen Höchststand und sinkt anschließend wieder (wenn drastische Maßnahmen ergriffen werden).

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen bezeichnet diesen Verlauf als vorübergehende Überschreitung oder auf Englisch als „Overshoot“.

Die Höhe dieses Höchststands ist von großer Bedeutung. Im günstigsten untersuchten Szenario würde die Erwärmung bei etwa 1,8 °C ihren Höhepunkt erreichen. Andere Entwicklungspfade überschreiten 2 °C. Jeder zusätzliche Bruchteil eines Grades erhöht die Risiken durch extreme Hitze sowie für Ökosysteme, Wasser, Ernährung, Infrastrukturen und tief liegende Küstengebiete.

Auch die Dauer über 1,5 °C spielt eine Rolle. Je länger dieser Zeitraum andauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit irreversibler Veränderungen. Der Bericht nennt insbesondere die großen Eisschilde, den Amazonas-Regenwald und die atlantische Meereszirkulation (AMOC). Einige Schäden könnten zudem die Anpassungsfähigkeit von Bevölkerungsgruppen oder Ökosystemen übersteigen.

Konkret erfordert die Begrenzung des Höchststands schnelle und dauerhafte Senkungen der Treibhausgasemissionen, insbesondere von Methan, bis Netto-Null-Emissionen erreicht sind. Um die Temperatur anschließend zu senken, müsste der Atmosphäre dauerhaft mehr Kohlendioxid entzogen werden, als ihr zugeführt wird.

Diese Entnahmen können insbesondere durch Wälder oder technische Verfahren erfolgen, die Kohlendioxid auffangen und anschließend speichern können. Je stärker die Erwärmung vor dem Rückgang ansteigt, desto größer werden die zu entfernenden Mengen und desto mehr nehmen die klimatischen Risiken zu.

Der Bericht betont außerdem die Anpassung, da einige Auswirkungen bereits vorhanden sind und andere eintreten werden, bevor die Temperaturen möglicherweise sinken. Der nächste Schritt besteht daher darin, gleichzeitig an zwei Fronten zu handeln: den Höchststand der Erwärmung zu begrenzen und die Gesellschaften auf die klimatischen Bedingungen während dieses Zeitraums der Überschreitung vorzubereiten.