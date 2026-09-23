🌡️ El cruce del umbral climático de +1,5 °C ya es inevitable

El umbral climático de 1,5 °C debería superarse de forma duradera en el plazo de unos pocos años.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima ahora que este rebasamiento se considera ampliamente inevitable con las políticas actuales y las trayectorias a corto plazo. El umbral corresponde a un aumento de la temperatura media mundial de 1,5 °C con respecto al período anterior a la industrialización.

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Un año aislado por encima de este valor no significa que el objetivo climático ya se haya superado definitivamente. En 2024, la temperatura media superó los 1,5 °C. Para seguir el cambio climático, los científicos examinan las tendencias durante varios años, ya que la temperatura varía de forma natural de un año a otro.

El nuevo informe se centra, por tanto, en lo que ocurre después de superar el umbral. El escenario estudiado consta de tres etapas, siempre que se actúe con rapidez: la temperatura supera los 1,5 °C (algo ya inevitable), alcanza un máximo y luego vuelve a bajar (si se adoptan medidas drásticas).

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente denomina a esta trayectoria rebasamiento temporal, u «overshoot» en inglés.

La magnitud de este máximo es muy importante. En el escenario más favorable estudiado, el calentamiento alcanzaría un máximo de alrededor de 1,8 °C. Otras trayectorias superan los 2 °C. Cada fracción adicional de grado aumenta los riesgos relacionados con el calor extremo, los ecosistemas, el agua, la alimentación, las infraestructuras y las zonas costeras bajas.

El tiempo pasado por encima de 1,5 °C también es importante. Cuanto más se prolonga este período, mayor es la probabilidad de que se produzcan cambios irreversibles. El informe menciona en particular las grandes capas de hielo, la selva amazónica y la circulación oceánica del Atlántico (AMOC). Algunos daños también pueden superar la capacidad de adaptación de las poblaciones o los ecosistemas.

En la práctica, limitar el máximo exige reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de metano, hasta alcanzar emisiones netas cero. Para reducir después la temperatura, sería necesario retirar de la atmósfera de forma duradera más dióxido de carbono del que se añade.

Estas retiradas pueden realizarse, entre otras vías, mediante los bosques o mediante procesos técnicos capaces de capturar y almacenar dióxido de carbono. Cuanto más aumente el calentamiento antes de volver a disminuir, mayores serán los volúmenes que habrá que retirar y mayores serán los riesgos climáticos.

El informe también insiste en la adaptación, ya que algunos efectos ya están presentes y otros llegarán antes de una posible disminución de las temperaturas. El siguiente paso consiste, por tanto, en actuar simultáneamente en dos frentes: reducir el máximo del calentamiento y preparar a las sociedades para las condiciones climáticas que se experimentarán durante este período de rebasamiento.