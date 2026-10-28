🪐 Urano e Netuno seriam muito menos gêmeos do que se pensava

Urano e Netuno se parecem tanto que muitas vezes são apresentados como gêmeos. No entanto, sua composição pode contar duas histórias muito diferentes.

Esses dois planetas são os mais distantes do Sol. Eles têm tamanhos semelhantes, uma coloração azulada e atmosferas espessas. São chamados de gigantes geladas, pois contêm, entre outras substâncias, água, amônia e metano, sob formas muito diferentes daquelas que conhecemos na Terra.

Urano e Netuno, a Terra em comparação.

Instituto Lunar e Planetário de Houston, TX, EUA · CC BY 2.0

Durante muito tempo, os astrônomos pensaram que elas haviam se formado a partir de materiais semelhantes, na mesma grande região do jovem Sistema Solar. No entanto, um novo estudo sugere que Netuno possui muito mais oxigênio do que Urano nas profundezas de sua atmosfera.

Os pesquisadores estudaram um gás presente em uma região mais alta de suas atmosferas: o monóxido de carbono. Sua quantidade fornece pistas sobre os elementos químicos escondidos muito mais abaixo.

A equipe comparou essas observações com simulações do funcionamento das atmosferas. Eles levaram em conta, entre outros fatores, os movimentos que transportam os gases entre diferentes altitudes e as diferenças entre as regiões dos planetas. Os cálculos indicam que as camadas profundas de Netuno seriam consideravelmente mais ricas em oxigênio.

Quando o Sistema Solar se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a temperatura variava de acordo com a distância do Sol. Dependendo do local, a água e outras substâncias podiam se condensar em partículas sólidas ou permanecer na forma de gás. Portanto, os materiais disponíveis para formar os planetas não eram iguais em todos os lugares.

Os pesquisadores compararam as composições estimadas com modelos do jovem Sistema Solar. Os materiais que formaram Netuno estavam situados muito mais perto do Sol, ao contrário dos que formaram Urano. Portanto, os dois planetas não teriam necessariamente crescido no mesmo local, e uma migração planetária pode tê-los colocado posteriormente nas órbitas que ocupam hoje.

Essa explicação, contudo, ainda precisa ser verificada. Os cálculos dependem, entre outros fatores, da velocidade com que os gases circulam nas atmosferas, algo difícil de determinar sem medições no local. Diferenças em sua evolução posterior também podem ter desempenhado um papel.

Os cientistas precisam de novas observações e, sobretudo, de uma sonda capaz de estudar Urano de perto. As semelhanças - ou não - entre os dois planetas talvez escondam uma parte importante da história do nosso Sistema Solar.