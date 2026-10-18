🦠 Mais de 10.000 vírus desconhecidos descobertos no fundo do Pacífico

Sob vários quilômetros de água, os sedimentos do Pacífico abrigam uma diversidade viral cuja quase totalidade ainda escapava às bases científicas.

Os pesquisadores se interessaram pela zona de fratura Clarion-Clipperton, no Pacífico central. Essa imensa região contém muitos nódulos ricos em metais, especialmente manganês, níquel e cobalto. Ela também desperta interesse para futuros projetos de mineração em grandes profundidades.

Fundo marinho da zona de Clarion-Clipperton coberto de nódulos de manganês, fotografado pelo ROV KIEL 6000 durante a expedição SO239 em 2015.

Crédito: ROV KIEL 6000, GEOMAR, CC BY 4.0.

Imagem Wikimedia

Testemunhos de sedimentos coletados no fundo do mar permitiram analisar o material genético presente nesse ambiente. Os pesquisadores assim constituíram um catálogo de 11.742 conjuntos genéticos virais distintos. Essa abordagem permite identificar vírus sem precisar cultivá-los em laboratório, o que muitas vezes seria impossível.

O resultado mostra sobretudo a dimensão do que ainda permanecia desconhecido. Mais de 99% dos grupos virais obtidos não estavam representados em nenhuma das grandes bases de referência utilizadas para comparação.

Esses vírus não são apresentados como uma ameaça aos seres humanos. As análises indicam que eles infectam principalmente bactérias e arqueias, dois grandes grupos de microrganismos unicelulares. Esses organismos participam diretamente das trocas de carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e metais nos sedimentos.

Concretamente, um vírus pode modificar o funcionamento da célula que infecta. Alguns genomas identificados carregam genes capazes de atuar sobre o metabolismo do hospedeiro durante a infecção.

As análises mostram transferências de genes que podem ajudar alguns micróbios a suportar melhor um ambiente rico em metais. Assim, os vírus poderiam participar indiretamente de sua adaptação local. Seu papel, portanto, vai além da simples destruição de células e também afeta o funcionamento geral desse ecossistema profundo.

Essa descoberta ocorre em uma região onde a extração de nódulos metálicos continua sendo muito debatida. O estudo não mede as consequências de uma atividade de mineração nem permite prever diretamente seus efeitos. Em contrapartida, fornece um estado de referência antes de possíveis perturbações em grande escala.

Os pesquisadores poderão agora comparar esse catálogo com futuras amostras coletadas em zonas intactas ou perturbadas. Essa comparação permitirá observar quais grupos virais desaparecem, surgem ou mudam de abundância quando os sedimentos do fundo do mar são modificados.