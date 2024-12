Acier: cette méthode produit du fer liquéfié 3600 fois plus rapidement 🔥

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Qu'est-ce que l'acier et comment est-il produit ?

Des chercheurs chinois ont développé une nouvelle méthode de production de fer liquéfié, baptisée "flash iron-making", non seulement plus rapide, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Ce procédé pourrait transformer l'industrie sidérurgique mondiale, en particulier pour la production d'Traditionnellement, l'acier est produit en chauffant du minerai de fer dans de grands fours, avec l'ajout de sous-produit du charbon pour le transformer en fonte. Ce processus, qui dure plusieurs heures, pourrait bientôt être remplacé par une technique beaucoup plus rapide, réalisée en seulement quelques secondes.Le professeur Zhang Wenhai et son équipe ont mis au point une méthode dans laquelle le minerai de fer est pulvérisé et injecté à grande vitesse dans unextrêmement chaud. Cette réaction crée des gouttes de ferqui tombent au fond du four, permettant ainsi de produire du fer liquéfié en unrecord.Le principal avantage de cette innovation est son incroyable rapidité. Là où la méthode traditionnelle prend cinq à six heures, ce procédé produit du fer liquéfié, puis l'acier, en seulement trois à six secondes. Un gain de productivité impressionnant, estimé 3600 fois plus rapide que les techniques classiques.Outre sa rapidité, cette méthode est également plus écologique. En effet, elle réduit considérablement l'empreinte carbone de cette industrie sidérurgique. Cela représente une avancée majeure dans les efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Une autre particularité de ce procédé est qu'il fonctionne aussi bien avec des minerais à faible teneur en fer, abondants en Chine, que ceux à teneur plus élevée, que le pays importait jusque-là en grande quantité. Ce changement pourrait rendre la Chine moins dépendante de ses importations en provenance d', du Brésil ou d'Ce progrès technique ne se limite pas à un simple gain de temps. Il pourrait aussi réduire d'un tiers les coûts énergétiques associés à la production d'acier, un atout majeur pour la Chine, première productrice d'acier au monde.Cette innovation présente encore des voies d'amélioration techniques. L'un des éléments clés du processus est la lance vortex, qui permet d'injecter de grandes quantités de minerai finement broyé dans le four. Les chercheurs espèrent que cette méthode deviendra rapidement un standard dans l'industrie sidérurgique.L'acier est unutilisé dans de nombreuses industries pour ses propriétés de résistance et de durabilité. Il est fabriqué à partir de minerai de fer, qui est transformé dans unLe processus traditionnel de fabrication commence par l'extraction du minerai de fer, qui est ensuite chauffé dans un four à haute température. Cela permet d'extraire le fer, qui est ensuite affiné pour produire de l'acier. Ce procédé peut durer plusieurs heures.Avec les avancées récentes, comme la méthode décrite ci-dessus, cette production pourrait être accélérée de manière spectaculaire.