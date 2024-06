Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Dans un contexte où les technologies vertes se développent rapidement, la demande pour des aimants permanents s'accroît, notamment pour les véhicules électriques et les éoliennes. Ces aimants contiennent généralement des terres rares comme leet le, dont l'extraction est coûteuse et néfaste pour l'. Une entreprise britannique, Materials Nexus, a récemment dévoilé MagNex, un nouvelsans, développé grâce à une plateforme d'(IA).Les aimants permanents sont essentiels pour diverses industries, telles que les véhicules électriques, les éoliennes, les robots et les drones. Cependant, les terres rares nécessaires à leur fabrication sont de plus en plus demandées, ce qui pourrait entraîner des pénuries d'ici 2030. Pour remédier à ce problème, Materials Nexus a utilisé son IA pour analyser plus de 100 millions de compositions différentes et a créé MagNex en seulement trois mois. Ce processus a été 200 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles, qui ont pris des décennies pour produire des aimants comparables.MagNex présente des avantages significatifs tant sur le plan écologique qu'économique. Bien que la composition exacte de ce nouvel aimant ne soit pas divulguée, Materials Nexus affirme que MagNex coûte seulement 20 % du prix de production des aimants traditionnels en terres rares et génère 70 % moins d'émissions de CO2. Cette innovation n'est pas la première du genre, mais elle surpasse les précédentes tentatives, comme celle de Niron Magnetics, qui a mis une décennie pour développer un aimant haute performance sans terres rares, qui n'est d'ailleurs pas encore prêt pour la production de masse.Cette approche innovante pourrait également être appliquée à d'autres domaines, tels que les semi-conducteurs, les supercondensateurs et les catalyseurs. L'utilisation de l'IA dans la découverte de matériaux ouvre de nouvelles perspectives pour accélérer les innovations et réduire les coûts de production, tout en minimisant l'Dr. Jonathan Bean, PDG de Materials Nexus, a exprimé son enthousiasme pour cette avancée: "L'annonce de MagNex est une étape significative dans l'utilisation de l'IA pour concevoir des matériaux du futur, moins coûteux, plus performants et plus durables que les options existantes." Il a souligné que leur plateforme a déjà suscité un intérêt pour diverses applications, notamment les semi-conducteurs, les catalyseurs et les revêtements.Iain Todd, professeur à l'université de Sheffield, a salué cette réussite: "La combinaison de l'approche de Materials Nexus utilisant l'IA pour la découverte de matériaux et les installations de classe mondiale de l'Henry Royce a permis de développer un nouveaumagnétique à uneincroyable."Cette découverte promet de transformer non seulement le secteur des aimants, mais également d'autres industries nécessitant des matériaux avancés et durables. Le recours à l'IA dans la science des matériaux montre déjà des résultats prometteurs, et pourrait bien révolutionner la manière dont les nouveaux matériaux sont découverts et produits.