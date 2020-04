Un aimant de démonstration produit un champ magnétique record



Le démonstrateur eRMC avant son insertion dans un cryostat pour être testé (Image: CERN)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés...)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions initiales, en s'appuyant sur un...)

kelvin (Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est l'unité SI de température thermodynamique. Par convention, les noms d'unité sont des noms communs et s'écrivent en minuscule...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée...)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut possèder plusieurs valeurs pour une certaine quantité...)

course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée sur le présent....)

dipôle (D'une manière générale, le mot dipôle désigne une entité qui possède deux pôles. On le retrouve dans plusieurs domaines :)

Le démonstrateur eRMC, formé de deux bobines plates à base de niobium-étain, a produit un champ magnétique pic de 16,5 teslas. Un essai prometteur dans le cadre de l'étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC).Atteindre des champs magnétiques plus élevés est l'une des clés pour repousser les limites endes accélérateurs. Le CERN et plusieurs laboratoires dans leont lancé des programmes de R&D pour améliorer les technologies d'aimants existantes. En février dernier, undeà base du supraconducteur niobium-étain, refroidi à 1,9, a atteint unpic de 16,5 teslas sur le conducteur, dépassant le précédent record de 16,2 teslas de 2015.Le démonstrateur, dénommé "(eRMC), est unede deux bobines plates en forme de piste de, d'où son nom. Les bobines sont réalisées à partir d'un câble constitué de brins composites multifilamentaires en niobium-étain, un supraconducteur qui permet d'atteindre des champs magnétiques plus élevés que le supraconducteur niobium-titane actuellement utilisé pour les aimants du Grandde hadrons LHC. Les aimants dipôles du LHC présentent unnominal de 8,3 teslas.Le niobium-étain est leutilisé pour certains des nouveaux aimants du LHC à haute, successeur du LHC, avec des aimants dipôles et quadripôles générant un champ magnétique de l'ordre de 12 teslas. Ce gain est déjà important par rapport au niobium-titane, mais le niobium-étain permet de produire des champs magnétiques plus élevés encore. Ce potentiel est à présent exploré, notamment dans le cadre de l'étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC). Pour atteindre une énergie de collisions de 100 TeV avec un anneau de 100 km de circonférence, il est en effet nécessaire d'utiliser des aimants dipôles générant des champs magnétiques de 16 teslas.Si le démonstrateur eRMC n'est pas un aimant d'accélérateur à proprement parler, sa configuration permet de tester les performances des conducteurs niobium-étain. Durant les tests, l'aimant eRMC a ainsi atteint un champ magnétique pic sur le conducteur de 16,5 teslas, refroidi à 1,9 K (lad'exploitation du LHC). À 4,5 K, il a atteint 16,3 teslas, ce qui correspond à 98 % des performances maximales estimées du câble supraconducteur.souligne Luca Bottura, le responsable du groupe Aimants, supraconducteurs et cryostats du CERN. Ce record s'inscrit en effet dans la lignée de travaux prometteurs dans plusieurs laboratoires. Un autre aimant, FRESCA2, présentant une ouverture de 100 mm, a démontré un champ magnétique de 14,6 teslas en 2018 au CERN. FRESCA2 a été développé pour être intégré dans une station de tests pour les câbles supraconducteurs. L'an, le Laboratoire américain Fermi a testé un modèle court d'aimantde type accélérateur, avec une ouverture de 60 millimètres, qui a atteint un champ magnétique de 14,1 teslas à 4,5 kelvins.Les équipes du CERN vont poursuivre leurs travaux pour se rapprocher d'une configuration d'un aimant d'accélérateur. Le démonstrateur eRMC va ainsi être démonté et réassemblé avec une troisième bobine dans le plan médian pour créer une cavité de 50 millimètres.