L'aimant IRM du projet Iseult a produit un champ magnétique de 10,55 T et bat ainsi son propre record !



(c) CEA

©CEA



©CEA

L'aimant du futur IRM Iseult à 11,7 teslas installé à NeuroSpin (CEA Paris-Saclay) a atteint un champ magnétique de 10,55 teslas au cours des tests réalisés le 4 juillet 2019.Le courant a été monté en 26, avec un premier palier à 7 teslas pendant 18 heures pour réaliser des mesures de stabilité.L'a ensuite atteint 10,55 teslas en utilisant les nouveaux réglages définis suite aux derniers essais effectués il y a quelques semaines. Lea ensuite été redescendu à 10,2 teslas, palier pour lequel l'stockée dans l'aimant est de 255 mégajoules, ce qui correspond à 75 % de l'énergie en fonctionnement nominal.Lemagnétique a été maintenu pendant près de deux heures pour tester le système de contrôle-commande, les alimentations électriques et le système de protection.Ensuite, l'aimant a été déchargé en activant le système d'arrêt d'urgence, qui a permis de redescendre le courant àen 10Avec ce nouveau record, Iseult dépasse donc l'aimant IRM le plus puissant en service actuellement dans le, basé à(10,5 teslas avec une ouverture centrale de 880 mm, plus petite que celle d'Iseult, de 900 mm).L'équipeva maintenant se concentrer sur l'analyse des très nombreusescollectées pendant ces essais pour définir les derniers tests à réaliser avant la montée finale vers 11,7 teslas.