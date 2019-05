Sur le même thême

Échauffement de la matière quantique: une prédiction physique confirmée

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

topologie (La topologie est une branche des mathématiques concernant l'étude des déformations spatiales par des transformations continues (sans arrachages ni recollement des structures).)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)



Figure: Des atomes ultrafroids manipulés par laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain...)

Credit: Nathan Goldman

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend...)

chauffage (Le chauffage est l'action de transmettre de l'énergie thermique à un objet, un matériau.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

Contact chercheur

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien,...)

Mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...)

Statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble de données....)

Des physiciens démontrent une loi de quantification pour l'échauffement de la matière, offrant une sonde universelle pour l'analyse de ses phases exotiques.Secouer un système physique conduit généralement à un échauffement, dans leoù le système absorbe continuellement de l'. Lorsqu'un système est soumis à une secousse circulaire, lad'énergie absorbée peut dépendre de l'de cette perturbation, un phénomène bien connu sous le nom de dichroïsme circulaire. En 2017, Nathan Goldman (Faculté des Sciences, ULB), Peter Zoller (IQOQI, Innsbruck) et leurs collègues ont démontré que ce dichroïsme circulaire pouvait être quantifié, l'échauffement suivant une évolution par paliers définis par des nombres entiers. Cette quantification se produit dans des systèmes quantiquesune "topologique". Selon cette prédiction théorique, la quantification de l'énergie absorbée est directement liée à la, un concept mathématique fondamental qui caractérise ces états exotiques de laDans un article paru dans, le groupe expérimental de Klaus Sengstock et Christof Weitenberg (Hambourg), en collaboration étroite avec l'équipe de Nathan Goldman, présente une premièrede dichroïsme circulaire quantifié. Suivant de près la proposition théorique de Goldman, Zoller et al., les expérimentateurs ont réalisé une phase topologique en manipulant und'atomes ultrafroids avec des lasers, et ils ont étudié les propriétés dude ce système sous l'effet d'une secousse circulaire du gaz. La mesure minutieuse des taux d'échauffement du gaz, pour un grand intervalle de fréquences, a permis aux expérimentateurs de valider la loi de quantification prédite par Goldman, Zoller et al. en 2017, en parfait accord avec la phase topologique créée dans leur laboratoire.Outre la beauté de ce phénomène, qui relie les effets du chauffage à la topologie via une loi de quantification élégante, les résultats présentés dans cette étude suggèrent que les mesures de l'échauffement permettent de sonder, de façon efficace et universelle, les phases exotiques de la matière.Cette étude a été réalisée dans le cadre dude"TOPOCOLD", mené par Nathan Goldman avec le soutien d'une bourse "Starting Grant" du Conseil Européen de la Recherche (ERC).Reference publication: Measuring quantized circular dichroism in ultracold topological matter L. Asteria, D. T. Tran, T. Ozawa, M. Tarnowski, B. S. Rem, N. Fläschner, K. Sengstock, N. Goldman and C. Weitenberg - Nature Physics, 18th Feb. 2019 DOI: 10.1038/s41567-019-0417-8Prof. Nathan Goldmanlibre de Bruxelles Faculté des Sciences,des Systèmes Complexes et- http://nathan-goldmanphysics.com