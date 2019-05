L'aimant IRM du projet Iseult vient d'atteindre un champ magnétique de 9,51T



(c) CEA/Irfu

L'aimant du futur IRM à 11,7 teslas du projet Iseult à NeuroSpin (CEA Paris-Saclay) a atteint un champ magnétique de 9,51 teslas au cours des tests réalisés le mercredi 22 mai. Ce nouveau palier constitue un record puisque l'est devenu à cette occasion le plus puissant aimant d'IRM audestiné à l'chez l'avec unestockée de 221 MJ. Cet excellent résultat est ledu travail de l'équipe duIseult du CEA.L'aimant a atteint ce 22 mai 9,51T en utilisant le mode denominal et en conservant les réglages déjà utilisés au cours de la dernière montée à 8,3T. Un palier a été fait à 7T pour de nouvelles mesures magnétiques et des mesures de stabilité de, avant de monter à 9,51T pendant 30, puis de redescendre le courant en mode contrôlé, par l'Avec ce nouveau palier, l'aimant dépasse enles aimants IRM les plus puissants en service en(aux Pays-Bas et en Allemagne).Avec son ouverture de 900 mm, cet aimant devient également, dès à présent, l'aimant d'IRM destiné à l'imagerie chez l'Homme le plus puissant au monde, avec une énergie stockée à 9,51T de 221 MJ (soit 66 % de l'énergie qui sera atteinte au champ nominal).À titre de comparaison, l'aimant d'IRM actuellement en service à(États-Unis) est de 10,5T, mais avec une ouverture plus petite de 680 mm, et les deux projets concurrents à 11,75T en cours d'installation aux États-Unis et en Corée n'ont qu'une ouverture de 680 mm avec une énergie stockée de 190MJ.Les tests de l'aimant vont laisser place aux travaux d'aménagement dans l'où est accueilli l'IRM pour permettre de reprendre en juillet la montée vers 11,75T.En parallèle, les ingénieurs chercheurs du CEA vont analyser les nombreusescollectées au cours des derniers, et poursuivre les tests des défauts potentiels de l'installation cryogénique, des systèmes de contrôle-commande, des équipements électriques et de toute l'