Alignement planétaire: cette photo extrêmement rare montre 6 planètes alignées

L'image composite montre la parade planétaire, avec la lune, durant les premières heures du 1er juin.

Crédit: Josh Dury

Conjonction planétaire

Un événement astronomique rare vient d'être immortalisé sur une même image: une "parade de planètes" où six planètes de notre Système solaire sont apparues alignées dans le ciel.L'image révèle l'alignement de Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mars et Saturne sont clairement visibles près d'une Lune en croissant, tandis que les positions des autres planètes, trop éloignées pour être vues à l'œil nu, ont été révélées par deux expositions longues.L'astrophotographe Josh Dury a capturé cette parade planétaire le 1er juin au petit matin depuis les Mendip Hills, une chaîne de collines calcaires dans le comté de Somerset au Royaume-Uni. Selon lui, l'expérience de voir chaque planète se lever et être présente dans ses images était fantastique et offrait une perspective unique sur notre place dans leet l'Les conjonctions planétaires, où deux ou plusieurs planètes apparaissent proches dans le ciel, ne sont pas rares, mais deviennent plus exceptionnelles avec l'augmentation du nombre de planètes impliquées. Les trois planètes les plus proches du— Mercure, Vénus et la— s'alignent tous les 39,6 ans dans unde 3,6 degrés. Pour que les huit planètes du Système solaire s'alignent aussi étroitement, il faudrait 396 milliards d'années, un événement qui n'a jamais eu lieu et qui ne se produira pas avant ladu Soleil.Une conjonction planétaire est une simple illusion d'due à notre perspective depuis notre position dans le Système solaire. En réalité, les planètes restent à des millions deles unes des autres. Ces événements peuvent impliquer divers corps célestes, incluant des planètes, la Lune, et même des étoiles.Les conjonctions ne sont pas rares, mais la fréquence diminue avec le nombre de planètes impliquées. Les conjonctions offrent une occasion unique d'observer plusieurs planètes à la fois et de mieux comprendre les mouvements et les positions relatives des objets dans notre système solaire.Lors de ces événements, les planètes impliquées peuvent sembler alignées dans une ligne droite ou en formation serrée, créant une vue spectaculaire pour les astronomes amateurs et professionnels. Observer une conjonction nécessite souvent des conditions de ciel clair et une connaissance préalable des positions des planètes.