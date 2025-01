Ce système planétaire unique contredit les théories actuelles 🪐

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration d'un disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile.

Crédit: Université de Copenhague/Lars Buchhave

Comment les Jupiters chauds deviennent-ils des solitaires cosmiques ?

Qu'est-ce qu'un disque protoplanétaire ?

Une découverte récente bouleverse notre compréhension des systèmes planétaires. Un système multi-planètes, incluant un Jupiter chaud, une super-Terre et une géante de glace, contredit les théories actuelles sur la formation des planètes.Situé à environ 403 années-lumière dans la constellation du Loup, le système WASP-132 intrigue les scientifiques. Ce système héberge un Jupiter chaud, uneet unede glace, offrant une structure inattendue qui remet en question les modèles de formationLe Jupiter chaud, WASP-132b, effectue une orbite autour de son étoile en un peu plus de sept jours terrestres. La super-Terre, WASP-132c, complète son orbite en environ 24 heures, tandis que la géante de glace, WASP-132d, prend cinq ans pour faire le tour de l'étoile. Cette configuration unique suggère une migration stable des planètes vers leur étoile.Les chercheurs, issus de plusieurs institutions dont l'Université de Genève et l'Université de Zurich, ont étudié ce système depuis 2006. La découverte de la super-Terre par leTESS de la NASA en 2021 a été un tournant, révélant ladu système WASP-132.Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les Jupiters chauds sont des solitaires cosmiques. La présence d'une super-Terre plus proche de l'étoile que le Jupiter chaud et d'une géante de glace plus éloignée suggère que des planètes peuvent se former et coexister près d'un Jupiter chaud.Les scientifiques envisagent de poursuivre leurs recherches pour comprendre comment un tel système a pu se former. Ils espèrent que cette étude stimulera de nouvelles investigations sur la formation des Jupiters chauds et la diversité des systèmes planétaires.Les données futures du satellite Gaia pourraient révéler plus de détails sur ce système, y compris la possible présence d'uneà ses confins. Cette découverte pourrait bien forcer une révision de notre compréhension des Jupiters chauds et de la formation des systèmes planétaires.Les Jupiters chauds sont des géantes gazeuses qui orbitent très près de leur étoile hôte. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces planètes ne se forment pas à proximité immédiate de leur étoile. Les scientifiques pensent qu'elles migrent vers l'intérieur après leur formation dans des disques protoplanétaires.Cette migration est souvent considérée comme un processus violent qui peut conduire à l'accrétion ou à l'éjection d'autres corps célestes dans le système. Cela expliquerait pourquoi les Jupiters chauds sont souvent observés comme des planètes solitaires, sans compagnons proches.Cependant, la découverte du système WASP-132, avec sa super-Terre et sa géante de glace, suggère que cette migration peut parfois se faire de manière plus douce, permettant la coexistence de plusieurs planètes. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur la diversité des systèmes planétaires et les mécanismes de formation des planètes.Un disque protoplanétaire est une structure en forme de disque composée de gaz et de poussière qui entoure une jeune étoile. C'est dans ces disques que les planètes commencent à se former, à partir de l'deLes disques protoplanétaires jouent un rôle crucial dans la formation des systèmes planétaires. Ils fournissent non seulement la matière première pour la formation des planètes, mais influencent également leur évolution et leur migration.La compréhension des disques protoplanétaires est essentielle pour expliquer la diversité des systèmes planétaires observés dans l'Univers. Les études sur ces disques, comme celles menées sur le système WASP-132, aident les scientifiques à mieux comprendre les processus de formation et d'évolution des planètes.