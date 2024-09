Une ancienne lune aurait pu déformer la planète Mars

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

Capture d'écran d'une vidéo montrant la lune martienne Phobos passant devant le Soleil. Le rover Perseverance de la NASA a capturé cette vidéo le 2 avril 2022. On peut également observer un groupe de taches solaires sur la gauche.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

Qu'est-ce qu'une marée de magma ?

Mars est unique parmi les planètes rocheuses, non seulement par sa couleur rouge, mais aussi par sa géographie extrême. Cette particularité pourrait s'expliquer par l'existence d'une lune disparue.Mars, aujourd'hui accompagné de deux petites lunes, aurait pu abriter une lune beaucoup plus massive dans son passé. Cette lune, surnommée Nerio, aurait altéré la surface martienne, créant des formations géologiques impressionnantes.Les chercheurs suggèrent que Nerio a joué un rôle crucial dans la formation des caractéristiques extrêmes de Mars, telles que la région de Tharsis, une vaste zone de hauts plateaux et de volcans massifs.La gravité de Nerio aurait pu provoquer de fortes marées dans les océans de magma de Mars, fixant ainsi certaines déformations à la surface alors que lase refroidissait rapidement. Cet effet pourrait expliquer pourquoi Mars présente des reliefs aussi contrastés entre ses hémisphères, avec des hauts plateaux à l'de Tharsis.Mais qu'est-il arrivé à Nerio ? L'astronome Michael Efroimsky, qui propose cette hypothèse, suggère plusieurs scénarios: une collision l'aurait pulvérisée, laissant derrière elle les lunes actuelles, Phobos et Deimos, ou elle aurait été éjectée dupar unegravitationnelle avec un autre corps céleste.Toutefois, cette hypothèse soulève de nombreuses questions. Si Nerio a réellement existé, sa destruction aurait dû laisser des traces visibles, comme une chaîne de cratères. Cependant, aucune trace claire n'a été découverte, peut-être effacée par l'activité géologique ultérieure.L'hypothèse de Nerio invite les chercheurs à explorer de nouvelles pistes pour prouver ou réfuter cette théorie.Sur Mars, comme sur Terre, la gravité d'une lune peut créer des marées. Cependant, au lieu de soulever de l'eau, l'ancienne lune massive appelée Nerio aurait pu soulever du magma, la roche ensous la surface.Ce phénomène, appelé "marée de magma", déforme la croûte de la planète en créant des vagues dans les océans de magma. Lorsque Mars s'est refroidie, ces déformations auraient figé la surface, laissant des traces visibles dans ses paysages actuels.