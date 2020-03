Anneaux multiples dans les disques protoplanétaires: une planète pour les gouverner tous





étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des...)

Planétologie (La planétologie est la science de l'étude des planètes. La discipline recouvre de nombreuses branches de la science ; son domaine d'étude s'étend des grains microscopiques jusqu'aux...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de...)

disque protoplanétaire (Les étoiles se forment à partir d'un nuage de gaz et de poussières dont la partie centrale s'effondre sur elle-même. Puis, à l'intérieur de la nébuleuse résiduelle,...)

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes inertes...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

donnée (Dans les technologies de l'information, une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction, d'un événement, etc.)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres...)



En haut: lumière émise par la poussière de quatre disques protoplanétaires observés grâce au radiotélescope ALMA. On peut voir sur ces images des séquences d'anneaux brillants et sombres. Crédit: Huang et al. (2018).

En bas: Prédiction de l'émission radio de poussières perturbées par le déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens En...) géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment deux branches...) observable (Dans le formalisme de la mécanique quantique, une opération de mesure (c'est-à-dire obtenir la valeur ou un intervalle de valeurs d'un paramètre physique, ou plus généralement une information sur un...)

Pour en savoir plus:

planet (Un Planet est un site Web dynamique qui agrège le plus souvent sur une seule page, le contenu de notes, d'articles ou de billets publiés sur des blogs ou sites Web afin d'accentuer leur visibilité et de faire ressortir des contenus...)

Contacts IRAP:

doctorant (Un doctorant est un chercheur débutant s'engageant, sous la supervision d'un directeur de thèse, dans un projet de recherche sur une durée...)

Les observations récentes de disques protoplanétaires, ces systèmes planétaires en formation, dévoilent fréquemment des séquences d'anneaux sombres et brillants. Alors que ces structures sont souvent attribuées à de multiples planètes, des simulations numériques montrent qu'elles peuvent être générées par une seule Saturne qui se déplace par à-coups vers son. Ces résultats publiés dans(MNRAS) sont issus de travaux menés à l'deenet IRAP – CNRS/CNES/UT3 Paul Sabatier).De plus en plus de planètes sont détectéesd'étoiles autres que le. Il existe même de nombreux cas de systèmes multiplanétaires, dont les planètes se sont formées pendant les jeunes années de leur étoile. Chaqueque l'on observe fréquemment aujourd'hui constitue donc une photographie précieuse d'unen devenir, et leur compréhension est un enjeu essentiel pour modéliser la formation et l'évolution des planètes.On observe très régulièrement des structures dans laémise par la poussière des disques protoplanétaires. Ces structures, qui prennent souvent la forme d'anneaux brillants et sombres, sont les témoins figés de mécanismes dynamiques à l'œuvre et ont suscité beaucoup d'de la part des modélisateurs des disques protoplanétaires. Selon un modèle répandu, chaque anneau sombre correspondrait au sillon ouvert par unequi tourne autour de son étoile à une distance. D'une part, il n'y a pas encore de preuve observationnelle de la présence de telles planètes, et d'autre part, l'entre une planète et leduprotoplanétaire peut modifier rapidement la distance de la planète à son étoile. Prendre en compte cette migrationpeut donc apporter des informations plus précises quant à l'impact d'une planète sur l'émission des poussières, en radio notamment.Des simulations numériques d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussières réalisées à l' IRAP ont permis de montrer que la migration intermittente d'une planète de type Saturne dans son disque est capable de générer des anneaux successifs de poussières millimétriques. Des calculs complémentaires de transfert radiatif dans la poussière, qui modélisent l'interaction entre les rayons lumineux de l'étoile centrale et les poussières du disque, ont par ailleurs confirmé que la présence de ces anneaux de poussières conduit à une alternance d'anneaux brillants et sombres dans l'émission radio. De plus, le contraste d'intensité obtenu entre anneaux brillants et sombres est détectable avec la sensibilité actuelle du radiotélescope ALMA.G. Wafflard-Fernandez & C. Baruteau, MNRAS, 2020,Doi: 10.1093/mnras/staa379- Gaylor Wafflard-Fernandez -UT3- Clément Baruteau - chargé de recherche CNRS