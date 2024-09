Antimatière: une observation qui pourrait tout changer

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce que l'antimatière ?

Une nouvelle découverte pourrait enfin lever le voile sur un mystère cosmologique persistant.Le noyau d'antimatière le plus lourd jamais détecté a été observé: l'antihyperhydrogène-4. Constitué d'un antiproton, de deux antineutrons et d'un antihyperon, ce noyau a été repéré parmi les traces laissées par des milliards de collisions au sein du Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) du Brookhaven National Laboratory à New York.Cette découverte revêt une importance capitale pour les physiciens, qui cherchent à comprendre pourquoi notre Univers est dominé par laalors que lacosmologique prévoit une création égale de matière et d'au moment du. Selon le modèle standard, ces deux formes de matière auraient dû s'annihiler mutuellement, laissant derrière elles un vide absolu.Pour explorer cette énigme, les chercheurs ont recréé des conditions similaires à celles du Big Bang en faisant entrer en collision des ions lourds à grande vitesse. Ces collisions produisent une soupe deoù émergent temporairement des éléments primordiaux, dont l'antihyperhydrogène-4, avant de disparaître presque instantanément.En analysant les traces laissées par ces particules éphémères, les scientifiques ont découvert 16 noyaux d'antihyperhydrogène-4. Fait notable, la durée de vie de ces particules ne semble pas différer de celle de leur équivalent en matière, l'hyperhydrogène-4. Cela confirme, pour l'instant, la validité des modèles actuels de physique des particules.Toutefois, les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. La prochaine étape consistera à comparer les masses des particules et des antiparticules pour déceler d'éventuelles asymétries. Une telle découverte pourrait fournir des indices précieux sur l'origine de la domination de la matière dans l'Univers.Les résultats de cette étude promettent de nouvelles perspectives dans notre quête de compréhension de l'Univers, remettant potentiellement en question certains aspects fondamentaux de la physique.L'antimatière est une forme de matière composée de particules ayant des charges opposées à celles des particules de matière ordinaire. Par exemple, l'duest l'antiproton, qui possède unenégative au lieu de positive. Les particules d'antimatière sont identiques à leurs homologues de matière en termes de masse et de spin, mais leurs charges électriques sont inversées.Lorsqu'une particule de matière rencontre son antiparticule, elles s'annihilent mutuellement, libérant une grande quantité d'énergie sous forme de, notamment de rayons gamma. Ce phénomène d'annihilation matière-antimatière est l'une des raisons pour lesquelles l'antimatière est rarement observée dans l'Univers actuel.L'antimatière est cruciale pour les recherches en physique, car elle pourrait détenir des indices essentiels pour expliquer pourquoi notre Univers est dominé par la matière, alors qu'on s'attendait à ce que matière et antimatière soient produites en quantités égales lors du Big Bang.