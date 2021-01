Des astronomes observent un vortex autour d'une éventuelle exoplanète

Une vue schématique du vortex autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...) exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

© J. Varga et al.

L'instrument complexe MATISSE lors de son installation. © ESO/P. Horálek

La façon dont la Terre et les autres planètes se forment est encore mal comprise. En observant les jeunes étoiles lointaines, nous pouvons observer la formation des planètes en cours. Les étoiles naissantes sont entourées d'un disque de matière en rotation composé deet de minuscules grains de poussière, un. Ces grains de poussière, de par leur, parviennent à se coller les uns aux autres, initiant, par ce processus, la formation des planètes.En utilisant MATISSE, une équipe de chercheurs a observé les régions les plus internes duautour de la jeune étoile HD 163296. L'instrument MATISSE, sur l'interféromètre du(VLTI) de l'ESO, a effectué avec succès ses premièresà l'observatoire de Paranal, dans ledu Chili, au début de l'2018. C'est l'instrument interférométrique le plus puissant audans les longueurs d'de l'moyen. Il utilise l'et la spectroscopie à haute résolution pour sonder les régions autour des jeunes étoiles où se forment les planètes, ainsi que les régions autour des trous noirs supermassifs au centre desEn étudiant ainsi l'étoile HD 163296, les chercheurs ont découvert un anneau de poussière de la taille de l'de Mercure. Il est remarquable qu'une partie de cet anneau ait uneaccrue et il y a de fortes indications que ce "chaud" orbite autour de l'étoile. Leurs résultats sont les premiers à mettre en évidence les changements survenus au fil dude ce "point chaud" dans le disque de HD 163296. Les asymétries de brillance dans les disques protoplanétaires sont encore mal caractérisées, mais une possibilité serait que l'origine du point chaud de HD 163296 soit un vortex où latourbillonne comme uneet où la poussière s'y accumule. Cette étude constitue le premier résultat de l'instrument MATISSE sur des disques protoplanétaires, résultat obtenu par l'équipe qui a conçu l'instrument et qui annonce le début d'une moisson de résultats dans ce domaine.The asymmetric inner disk of the Herbig Ae star HD 163296 in the eyes of VLTI/MATISSE: evidence for a vortex ? - Astronomy & Astrophysics.J. Varga, M. Hogerheijde, R. van Boekel, L. Klarmann, R. Petrov, L.B.F.M. Waters, S. Lagarde, E. Pantin, Ph. Berio, G. Weigelt, S. Robbe-Dubois, B. Lopez, F. Millour, J.-C. Augereau, H. Meheut, A. Meilland, Th. Henning, W. Jaffe, F. Bettonvil, et al.